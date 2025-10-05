200 tengerész látta: ragyogó narancssárga UFO gömb bukkant fel

Több száz tengerész állt megbabonázva, miközben azt nézték, ami állításuk szerint egy 0,3 méter széles „UFO gömb” volt, amely az amerikai haditengerészet repülőgép-hordozója felett lebegett. A nukleáris meghajtású USS Ronald Reagan repülőgép-hordozó fedélzetén felbukkanó „ragyogó narancssárga gömb” az amerikai katonai történelem egyik legrejtélyesebb észlelése lett. Eddig még nem sikerült megmagyarázni.

Újabb UFO ügy derült napvilágra /

Fotó: Forrás: Shutterstock/ PeopleImages.com - Yuri A

Dave C. Beaty dokumentumfilm-rendező – aki 2019-ben a Nimitz Encounters című filmet készítette egy másik híres haditengerészeti UFO-esetről – évek óta vizsgálja a rejtélyt. Beaty számos tengerészt interjúvolt meg, akik a mai napig is azt állítják, hogy amit 2004 elején azon az éjszakán a keleti partoknál láttak, az egy UFO volt.

A történtek megértését nehezíti, hogy soha nem adtak ki hivatalos megerősítést. Az egyik tanú azt állította, hogy a magas rangú tisztek gyanúsan viselkedtek az eset után. Beaty azonban a The Sunnak elmondta, hogy szerinte több tanú is van, aki vallomást tehet, és úgy véli, hogy a beszámolóik kulcsfontosságúak annak meghatározásához, hogy mikor történt valójában az esemény.

Tengerész, fedélzetmester és a hajóinas is megszólalt az UFO-ügyben

Patrick Gokey tengerész, aki aznap éjjel a hajón szolgált, elmondta: „Az objektum nem úgy mozgott, ahogy más repülőgépeket láttam manőverezni, és gyorsabb volt, mint bármi, amit valaha láttam”.

Becslése szerint akár 200 tengerész is láthatta. Karol Olesiak, a haditengerészet volt fedélzetmestere, aki este 8-tól éjjel 12-ig őrködött, és a hajónaplójaért volt felelős, szintén emlékezett a ragyogó gömbre. Azt állította, hogy körülbelül 30 centi széles volt, és körülbelül 8 órától kezdve négy órán át lebegett a hordozó felett. Olesiak állítása szerint a fedélzeti tiszt azt mondta neki, hogy ne jegyezze fel a találkozást.

A The Sunnak így nyilatkozott: „Megkérdeztem, hogy fel kell-e jegyeznem ezt. Lehet, hogy a parancsnokot kérdeztem. Nem emlékszem pontosan, mit mondott, de az volt a benyomásom, hogy ezt nem kell felvenni a hivatalos naplóba. Az egész híd személyzete pilóta volt. Azt gyanítom, hogy láttak már hasonló dolgot korábban.”