Ilyet még biztos nem láttál: fekete piramis UFO-t kaptak lencsevégre - Fotó

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 02. 06:00
Megdöbbentő történet látott nyilvánosságot. Különleges alakú és színű UFO-t láttak szemtanúk Texasban.
UFO-vadászok új felvételeket tettek közzé egy titokzatos objektumról, amely fényes nappal repült át Texas felett. A megfigyelés szeptember 8-án, keleti idő szerint este nyolc óra után történt Trentonban, amikor két tanú legalább két percig figyelte a piramis alakú objektumot, ami kelet felé haladt. 

Fekete, piramis alaku UFO-t láttak Texas felett
Fekete, piramis alaku UFO-t láttak Texas felett / Fotó: Twitter

Ez az idegen űrhajó, amit „fekete háromszögként” írtak le nagyjából 32-48 km/h sebességgel repült, miközben egyre magasabbra emelkedett az égen, és egyre távolabb került a szemtanútól. A történet pikantériája, hogy már egyszer látták ezt az UFO-t elhaladni az Egyesült Államok felett. A tanú hozzátette, hogy az azonosítatlan tárgy egyáltalán nem adott ki hangot, miközben a levegőben repült. A tárgy hossza körülbelül két méter volt, ami viszonylag nagynak számít, ha egy közönséges léggömb lett volna.

A texasi lakos, aki a megfigyelés idején a saját telkén tartózkodott, képes volt ráközelíteni és tiszta felvételt készíteni az állítólagos idegen űrhajóról, amikor az a közeli fák vonalából körülbelül három méteres magasságban felbukkant. A tanú, aki a felvételt elküldte a Nemzeti UFO Jelentő Központnak (NUFORC), hozzátette, hogy a sötét színű háromszög bronzszínűnek tűnt, és vagy meg volt világítva, vagy pulzáló fény vette körül a szélét.

Íme a furcsa kinézetű UFO

Bár az UFO-t rögzítő személy megjegyezte, hogy az objektum alakja megváltozott, a szemtanú több mint 60 másodpercig követte a kamerájával, és ezalatt az objektum egyenes szélű, háromszög vagy piramis alakú maradt. 

A NUFORC, egy önkéntesek által működtetett nonprofit szervezet, amely 1974 óta gyűjti az UFO-jelentéseket, megjegyezte, hogy lehetséges, hogy az objektum egyszerűen csak egy léggömb, és az amerikai katonai tisztviselők továbbra is azt állítják, hogy nincs határozott bizonyíték földönkívüli kapcsolatra.

Ez az eset csak egy a 10 közül, amelyeket az elmúlt három hétben jelentettek a NUFORC-nak Texasban - írja a Daily Mail. 

 


 

