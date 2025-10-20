Ufók tartják ébren éjszaka az Egyesült Államok külügyminiszterét

Az amerikai külügyminiszter meglepő vallomást tett: Ufók tartják ébren éjszaka. Marco Rubio, az Egyesült Államok elnökének egyik kulcsfontosságú tanácsadója, egy dokumentumfilmben nyílt meg a népszerű témáról.

Ufók tartják ébren éjszaka Marco Rubio-t

Fotó: Marko Aliaksandr

Eddig legalább három UFO-ügy került már nyilvánosságra, és ezekről lesz szó az új dokumentumfilmben is, amelyben magas rangú amerikai tisztviselők is részt vesznek, legyen szó kormányzati, katonai vagy hírszerzési közösségekről.

A 54 éves Rubio az előzetesben elmondta, hogy jelentések érkeztek valami olyanról, ami a korlátozott nukleáris létesítmények feletti légtérben működik, és nem amerikai eredetű. Hozzátette, hogy az UFO-észlelésekről még az elnököket is csak a szükséges ismeret alapján tájékoztatják.

Az eseteket bejelentők azt állítják, életükbe kerülne, ha megszólalnának a jelentésekkel kapcsolatban, de Rubio szerint ezek a rejtélyek nem hagyják őt éjszakánként aludni.

A dokumentumfilm egy állítólagos, 80 éves globális titkolózást vizsgál a földönkívüli intelligens élet létezéséről. Rubio többször is beszélt már arról, hogy mennyire fontosnak tartja a témát, és milyen kockázatokkal járhat, ha a világ vezetői nem veszik ezt komolyan.

A dokumentumfilmben szereplő felvételek egy részét amerikai haditengerészeti pilóták készítették 2004 és 2015 között. Ezek olyan rejtélyes járműveket mutatnak be, amelyek látszólag lehetetlen manővereket hajtanak végre a Föld légkörében.

A dokumentumfilm, amely A Felfedés Kora címet kapta, november 21-én kerül bemutatásra a Prime Video-n - írja a Daily Star.