Kitálalt a politikus: 5-6 idegen bázis rejtőzik az óceán mélyén

Döbbentes kijelentést tett egy amerikai politikus, Tim Burchett kongresszusi képviselő. Közölte ugyanis, a Bahamák közelében öt-hat vízalatti ufó-bázis található, ahol fejlett, földönkívüli entitások élnek immáron generációk óta az óceán mélyén. Mindezt pedig azok után közölte, hogy az amerikai haditengerészeti személyzet olyan víz alatti járművekről számolt be, amelyek elképesztő sebességgel mozognak, messze felülmúlva a jelenlegi katonai technológia képességeit.

Léteznek víz alatti ufó-bázisok? Fotó: Marko Aliaksandr

Haditengerészeti emberek mondják nekem, hogy üldözik ezeket a víz alatti járműveket, amelyek több száz mérföld/órás sebességgel mennek, miközben a leggyorsabb eszközünk alig negyven mérföld/órát tud. Rengeteg kérdésem van ezzel kapcsolatban

– közölte saját, hivatalos X (korábbi Twitter) profilján.

Eltitkolják az ufók létezését?

Burchett korábban is hangoztatta, hogy szerinte az amerikai kormány eltitkolja az idegenek létezését. 2023-ban azt állította: a hatóságok ufókat és lehetséges egyéb „lényeket” is begyűjtöttek, és megpróbálták visszafejteni a járműveiket, hogy jobban megértsék a fejlett technológiát. Szerinte az Egyesült Államok az évek során több repülő csészealjat is megszerzett, de nem hajlandó nyilvánosságra hozni a részleteket.

A legjobb pilótáink is látják ezeket. Beszéltem velük

– közölte határozottan, hozzátéve, nem tart attól, hogy az idegenek ártanának neki:

Nem félek tőlük. Olyan képességekkel már rég megsütöttek volna minket, ha akartak volna

– idézte őt a DailyStar.