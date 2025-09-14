Ázsia ExpresszKrausz Gábor esküvőCharlie KirkOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
17°C Székesfehérvár

Szeréna, Roxána névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Ufót filmezett a dunaharaszti férfi: közvetlenül a háza felett repülnek, ráadásul kommunikáltak is vele! - videó

rejtély
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 14. 20:00
helikopterföldönkívülitechnológiamegfigyelés
S. László Dunaharasztiban több alkalommal fotózott és videózott a háza felett repülő azonosítatlan tárgyat. Az ufók rendszeresen helikopterek körül repülnek. Majd telepatikus úton kapcsolatba is léptek Lacival.

S. László Dunaharasztiban lévő háza felett rendszeresen észlel ufókat. Fotóin és videóin látható, ahogy a furcsa tárgyak egy helikopter körül tűnnek fel leggyakrabban. László szerint az idegenek megfigyelik őt és a környezetét.  László felvételén vajon tényleg egy ilyen földönkívüli szerkezet látható? Állítása szerint még telepatikus úton is üzentek neki, a háza felett rendszeresen elrepülő ufókat videózó férfinak.

ufó
Ufó Dunaharasztiban / Forrás: S. László felvétele

Az ufók helikopterek körül tűnnek fel

Az ufóknak ezt a típusát a kutatók 'Dragonfly'-nak' nevezik. Jóval kisebb méretűek, mint a klasszikus társaik. Ezek afféle felderítő vagy megfigyelő botokként működnek. Ezért földi repülők körül tűnnek fel rendszerint. A Dragonfly az idegenekkel foglalkozók körében ma slágertémának számít. Rendszerint alakjuk is különbözik a megszokott csészealj formától. Ilyen például a legendás Tic Tac ufó is. 

László dunaharaszti háza felett rendszeresen észlel ilyen repülő tárgyakat:

Ezek a "Dragonfly"-nak nevezett ufók, sokszor fotózom őket a házam felett. Az elhaladó helikoptereket ellenőrzi valószínűleg. Megközelíti és továbbhalad... 

Fotókat, sőt még videókat is készített róluk:

Lászlóval az idegenek még telepatikus kapcsolatba is léptek 

A férfi állítása szerint ráadásul telepatikus úton is kapcsolatba akartak lépni vele. Éjszakánként László elkezdte érezni valaki jelenlétét a szobában, végül meg is szólították. A férfi elmondása szerint bizalmának elnyerése érdekében a földönkívüli direkt emberi néven mutatkozott be: 

Ákosnak hívta magát. "De ki vagy pontosan?" - kérdeztem. Amikor próbáltam tovább érdeklődni, megszakította velem a kapcsolatot. És többet nem jelentkezett.

László nagyon megijedt. Korábban, és azóta is tapasztalja az azonosítatlan repülő tárgyakat, különös jelenségeket, tehát a megfigyelés folytatódik. Így továbbra is filmezi azokat. A rejtélyes kérdésre azóta sem tudja a választ, vajon pontosan ki akart kapcsolatba lépni vele és miért? Egyáltalán összeköthető-e ezekkel a repülő Tic Tac szerű dolgokkal a háza felett? László reméli, hogy egy nap a titokra fény derül.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu