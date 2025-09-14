Ufót filmezett a dunaharaszti férfi: közvetlenül a háza felett repülnek, ráadásul kommunikáltak is vele! - videó

S. László Dunaharasztiban lévő háza felett rendszeresen észlel ufókat. Fotóin és videóin látható, ahogy a furcsa tárgyak egy helikopter körül tűnnek fel leggyakrabban. László szerint az idegenek megfigyelik őt és a környezetét. László felvételén vajon tényleg egy ilyen földönkívüli szerkezet látható? Állítása szerint még telepatikus úton is üzentek neki, a háza felett rendszeresen elrepülő ufókat videózó férfinak.

Ufó Dunaharasztiban / Forrás: S. László felvétele

Az ufók helikopterek körül tűnnek fel

Az ufóknak ezt a típusát a kutatók 'Dragonfly'-nak' nevezik. Jóval kisebb méretűek, mint a klasszikus társaik. Ezek afféle felderítő vagy megfigyelő botokként működnek. Ezért földi repülők körül tűnnek fel rendszerint. A Dragonfly az idegenekkel foglalkozók körében ma slágertémának számít. Rendszerint alakjuk is különbözik a megszokott csészealj formától. Ilyen például a legendás Tic Tac ufó is.

László dunaharaszti háza felett rendszeresen észlel ilyen repülő tárgyakat:

Ezek a "Dragonfly"-nak nevezett ufók, sokszor fotózom őket a házam felett. Az elhaladó helikoptereket ellenőrzi valószínűleg. Megközelíti és továbbhalad...

Fotókat, sőt még videókat is készített róluk:

Lászlóval az idegenek még telepatikus kapcsolatba is léptek

A férfi állítása szerint ráadásul telepatikus úton is kapcsolatba akartak lépni vele. Éjszakánként László elkezdte érezni valaki jelenlétét a szobában, végül meg is szólították. A férfi elmondása szerint bizalmának elnyerése érdekében a földönkívüli direkt emberi néven mutatkozott be:

Ákosnak hívta magát. "De ki vagy pontosan?" - kérdeztem. Amikor próbáltam tovább érdeklődni, megszakította velem a kapcsolatot. És többet nem jelentkezett.

László nagyon megijedt. Korábban, és azóta is tapasztalja az azonosítatlan repülő tárgyakat, különös jelenségeket, tehát a megfigyelés folytatódik. Így továbbra is filmezi azokat. A rejtélyes kérdésre azóta sem tudja a választ, vajon pontosan ki akart kapcsolatba lépni vele és miért? Egyáltalán összeköthető-e ezekkel a repülő Tic Tac szerű dolgokkal a háza felett? László reméli, hogy egy nap a titokra fény derül.