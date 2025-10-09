UFO-k a láthatáron? Rejtélyes baleset történt az 51-es körzet közelében – az FBI is beszállt a nyomozásba

Egyre mélyül a rejtély az Egyesült Államok egyik legtitkosabb katonai bázisa, az 51-es körzet körül, miután az amerikai légierő bejelentette: az FBI is vizsgálja azt a különös repülőgép-balesetet, amely szeptember végén történt a tiltott zóna határánál. UFO-k érkezéséről lehet szó?
A Creech Légibázis október 4-én adott ki közleményt, amelyben megerősítette, hogy szeptember 23-án egy repülőgép lezuhant a nevadai sivatagban, mindössze néhány kilométerre az 51-es körzet biztonsági határától. Bár a légierő szerint a gép a 432. repülőszázadhoz tartozott, a hivatalos magyarázat helyett csak annyit közöltek: „nemzetbiztonsági okokból” ideiglenes repülési tilalmat rendeltek el a térség fölött – egy teljes hétre.
A baleset helyszínét 12 mérföldre az 51-es körzet peremétől, és mintegy 40 kilométerre a bázistól határozták meg. A különös esetet követően a katonák gyorsan lezárták a területet, majd teljesen megtisztították – nyom nélkül. Amikor azonban október 3-án visszatértek, a vizsgálók megdöbbentő felfedezést tettek: a helyszínen egy gyakorló bomba maradványaira és egy azonosítatlan repülőgépdarabra bukkantak. Ekkor vonták be az FBI-t is.
A említett bomba nem tartalmaz robbanóanyagot – de az, hogy ez hogyan került a lezárt területre, rejtély. A légierő közölte: valaki szándékosan megváltoztatta a helyszínt, miután a katonák elhagyták a területet.
Az ufóhívők a hír láttán biztosak benne, hogy az idegenek állnak a történtek mögött. Van azonban más magyarázat is a rejtélyre. A neves kutató, Joerg Arnu, az 51-es körzetet évtizedek óta tanulmányozó szakértő, ellátogatott a helyszínre. A Dreamland Resort nevű honlapján közzétett videójában azt mondta:
„A területet teljesen feltúrták. Sem törmelék, sem becsapódásnyom nem maradt. Úgy néz ki, mintha soha nem is történt volna semmi.”
A szakértők szerint a sivatag esőzései akár hónapokkal később is a felszínre hozhatnak elrejtett tárgyakat, így nem kizárt, hogy valami még mindig ott lapul a homok alatt.
A US Air Force egyelőre nem árult el részleteket, csak annyit erősített meg, hogy nem történt sérülés vagy haláleset. A Creech bázis kevesebb mint 100 kilométerre van az 51-es körzettől, és onnan irányítják többek között a Reaper drónokat és az RQ-170 Sentinel lopakodó gépeket, amelyek kémkedési és harci feladatokat is ellátnak, írja a Daily Mail.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.