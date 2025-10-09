UFO-k a láthatáron? Rejtélyes baleset történt az 51-es körzet közelében – az FBI is beszállt a nyomozásba

Egyre mélyül a rejtély az Egyesült Államok egyik legtitkosabb katonai bázisa, az 51-es körzet körül, miután az amerikai légierő bejelentette: az FBI is vizsgálja azt a különös repülőgép-balesetet, amely szeptember végén történt a tiltott zóna határánál. UFO-k érkezéséről lehet szó?

UFO zuhant le?

Fotó: UNSPLASH

A Creech Légibázis október 4-én adott ki közleményt, amelyben megerősítette, hogy szeptember 23-án egy repülőgép lezuhant a nevadai sivatagban, mindössze néhány kilométerre az 51-es körzet biztonsági határától. Bár a légierő szerint a gép a 432. repülőszázadhoz tartozott, a hivatalos magyarázat helyett csak annyit közöltek: „nemzetbiztonsági okokból” ideiglenes repülési tilalmat rendeltek el a térség fölött – egy teljes hétre.

A baleset helyszínét 12 mérföldre az 51-es körzet peremétől, és mintegy 40 kilométerre a bázistól határozták meg. A különös esetet követően a katonák gyorsan lezárták a területet, majd teljesen megtisztították – nyom nélkül. Amikor azonban október 3-án visszatértek, a vizsgálók megdöbbentő felfedezést tettek: a helyszínen egy gyakorló bomba maradványaira és egy azonosítatlan repülőgépdarabra bukkantak. Ekkor vonták be az FBI-t is.

A említett bomba nem tartalmaz robbanóanyagot – de az, hogy ez hogyan került a lezárt területre, rejtély. A légierő közölte: valaki szándékosan megváltoztatta a helyszínt, miután a katonák elhagyták a területet.

UFO-k érzekésére gyanakszanak, de van más magyarázat

Az ufóhívők a hír láttán biztosak benne, hogy az idegenek állnak a történtek mögött. Van azonban más magyarázat is a rejtélyre. A neves kutató, Joerg Arnu, az 51-es körzetet évtizedek óta tanulmányozó szakértő, ellátogatott a helyszínre. A Dreamland Resort nevű honlapján közzétett videójában azt mondta:

„A területet teljesen feltúrták. Sem törmelék, sem becsapódásnyom nem maradt. Úgy néz ki, mintha soha nem is történt volna semmi.”

A szakértők szerint a sivatag esőzései akár hónapokkal később is a felszínre hozhatnak elrejtett tárgyakat, így nem kizárt, hogy valami még mindig ott lapul a homok alatt.