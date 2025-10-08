Hihetetlen: szerelmespár kapott lencsevégre egy UFO-t, megszólalt a híres szakértő – videó

UFO-t észleltek Los Angeles felett még augusztus 28-án, most megszólalt az eseményről egy neves szakértő is. A beszámolók szerint egy fekete, V alakú, fényekkel borított jármű lebegett lassan a város felett.
A megfigyelés körülbelül 25 percig tartott, a különös tárgy dél felé repült, míg végül eltűnt a szemtanúk szeme elől. A pár, aki tanúja volt az eseménynek, képeket és tiszta videókat is készített a jelenetről mobiltelefonjával. A felvételeken kilenc fehér fény is kivehető az objektum törzsén, ha ráközelítünk.
Mark Christopher Lee UFO-kutató és filmes elmondta, hogy véleménye szerint a jármű valószínűleg nem földönkívüli eredetű, hanem egy pilóta nélküli drón lehetett, amely új technológiát tesztel, akár az amerikai kormány, akár egy másik világvezető hatalom megbízásából.
Lee azonban meglepő kijelentést tett: számos híres UFO-eset és az új felvétel elemzése alapján azt gyanítja, hogy az amerikai hadsereg olyan technológiát fejlesztett ki, amit sokan még 2025-ben is csupán sci-finek gondolnának.
Függetlenül attól, hogy a jármű honnan származik, a beszámoló újabb példája a V-alakú, úgynevezett chevron formájú tárgyak észlelésének, amelyek az elmúlt hónapokban többször is feltűntek az Egyesült Államok egén.
Körülbelül 25-30 percig lebegett ugyanazon a területen, amikor először megláttam. Kicsit mozgott, de nem ment túl messzire. Végül dél felé indult, és eltűnt a szemem elől
- számolt be a Los szemtanú.
A leírás szerint a bumeráng alakú tárgy közepén egy kis test is látható volt, ami miatt egyesek szerint az F-117-es lopakodó vadászgépre hasonlított, bár az amerikai légierő által használt gépeknek soha nem voltak ilyen nagy, külső fényforrásai.
A szakértő szerint a tanúk által készített videó hiteles. A mobiltelefonnal, éjszaka rögzített gyenge minőségű felvétel kizárja a mesterséges intelligencia vagy CGI-technológia használatát - írja az MSN.
Lee egy másik érdekes felvetésre is reagált: egyes elméletek szerint a Kalifornia partjainál található Catalina-sziget alatt egy titkos víz alatti idegen bázis lehet. Ugyanakkor Lee úgy véli:
Los Angeles nem idegenek gócpontja, hanem sokkal inkább egy szuperfejlett emberi technológia tevékenységének központja. Ezeket a járműveket olyan közeli létesítményekből indíthatják, mint a Vandenberg Űrbázis, az Edwards Légibázis vagy a hírhedt 51-es körzet.
