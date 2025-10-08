Hihetetlen: szerelmespár kapott lencsevégre egy UFO-t, megszólalt a híres szakértő – videó

UFO-t észleltek Los Angeles felett még augusztus 28-án, most megszólalt az eseményről egy neves szakértő is. A beszámolók szerint egy fekete, V alakú, fényekkel borított jármű lebegett lassan a város felett.

Megszólalt az UFO-szakértő a lencsevégre kapott tárgyról Fotó: Pixabay

A megfigyelés körülbelül 25 percig tartott, a különös tárgy dél felé repült, míg végül eltűnt a szemtanúk szeme elől. A pár, aki tanúja volt az eseménynek, képeket és tiszta videókat is készített a jelenetről mobiltelefonjával. A felvételeken kilenc fehér fény is kivehető az objektum törzsén, ha ráközelítünk.

Mark Christopher Lee UFO-kutató és filmes elmondta, hogy véleménye szerint a jármű valószínűleg nem földönkívüli eredetű, hanem egy pilóta nélküli drón lehetett, amely új technológiát tesztel, akár az amerikai kormány, akár egy másik világvezető hatalom megbízásából.

Lehet, hogy mégsem UFO?

Lee azonban meglepő kijelentést tett: számos híres UFO-eset és az új felvétel elemzése alapján azt gyanítja, hogy az amerikai hadsereg olyan technológiát fejlesztett ki, amit sokan még 2025-ben is csupán sci-finek gondolnának.

Függetlenül attól, hogy a jármű honnan származik, a beszámoló újabb példája a V-alakú, úgynevezett chevron formájú tárgyak észlelésének, amelyek az elmúlt hónapokban többször is feltűntek az Egyesült Államok egén.

Körülbelül 25-30 percig lebegett ugyanazon a területen, amikor először megláttam. Kicsit mozgott, de nem ment túl messzire. Végül dél felé indult, és eltűnt a szemem elől

- számolt be a Los szemtanú.

A leírás szerint a bumeráng alakú tárgy közepén egy kis test is látható volt, ami miatt egyesek szerint az F-117-es lopakodó vadászgépre hasonlított, bár az amerikai légierő által használt gépeknek soha nem voltak ilyen nagy, külső fényforrásai.

A szakértő szerint a tanúk által készített videó hiteles. A mobiltelefonnal, éjszaka rögzített gyenge minőségű felvétel kizárja a mesterséges intelligencia vagy CGI-technológia használatát - írja az MSN.

Lee egy másik érdekes felvetésre is reagált: egyes elméletek szerint a Kalifornia partjainál található Catalina-sziget alatt egy titkos víz alatti idegen bázis lehet. Ugyanakkor Lee úgy véli: