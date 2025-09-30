Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
5°C Székesfehérvár

Jeromos névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Megrázó fejlemények érkeztek a templomi fegyveres támadás kapcsán

gyász
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 30. 06:05
tragédiarendőrséghalálistentisztelet
Döbbenetes részleteket közölt a szövetségi hatóságok.
KL
A szerző cikkei

Házilag készített pokolgépeket találtak a michigani templomi lövöldöző járművében, amivel a támadás kezdetén behajtott az épületbe - közölték a szövetségi hatóságok hétfőn.

Sepsiszentgyörgyi eltűnt lányt keres a román rendőrség
Megrázó fejlemények érkeztek a templomi fegyveres támadás kapcsán Fotó: pixabay.com /   Beküldött

Az Alkohol-, Dohány-, Lőfegyver- és Robbanószerügyi Irodától származó információk szerint a kisteherautóban tűzijátékból és füstbombából összeállított 4 robbanóeszközt találtak.

A Michigan állambeli Grand Blanc település mormon templománál négy hívő vesztette életét, amikor a 40 éves Thomas Jacob Sanford, egy tengerészgyalogos veterán a vasárnapi istentisztelet idején behajtott a templomba, ahol gépkarabélyból tüzet nyitott a bent tartózkodókra, majd felgyújtotta az épületet. A lövöldözésben 2 ember életét vesztette, 8-an megsebesültek, a tűzben további két ember halt meg, akinek a holttestét a romok átvizsgálása közben találták meg.

A támadó a közelben tartózkodó, kiérkező és beavatkozó rendőrökkel vívott tűzpárbajban meghalt.

Az indítékot egyelőre vizsgálják. A Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) "célzott erőszak" ügyében vezeti a nyomozást, és közölte, hogy mintegy 100 embert hallgatott meg a körülményekkel kapcsolatban. Az elkövető otthonában is házkutatást tartottak a támadás helyszínétől nem messze, a közeli Burton településen.

Karoline Leavitt, a Fehér Házi szóvivője az FBI igazgatójára hivatkozva hétfőn azt közölte, hogy a nyomozás első megállapításai szerint a támadó gyűlölte a mormon egyház hitvallását. Az elnöki hivatal tisztségviselője azt is közölte, hogy Thomas Jacob Sanford hozzátartozói együttműködnek a nyomozókkal.

A mormon egyház (Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza) Grand Blancban álló temploma szinte teljes egészében leégett. A támadás idején mintegy 150 ember tartózkodott az épületben - írja az MTI.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu