Így még biztos nem láttad a Tejútrendszert - elképesztő képet készítettek a tudósok

A Tejútrendszerről készítettek lenyűgöző képeket a csillagászok, amely minden korábbinál részletesebben mutatja meg galaxisunk szerkezetét. A felvétel 18 hónapnyi munka és több mint 40 000 órányi adatgyűjtés eredménye, és ez az eddigi legnagyobb, alacsony frekvenciájú rádióhullámok alapján készült színes kép a Tejútrendszerről.

A Tejútrendszer ad otthont Földünknek, azonban nem ismerjük még teljesen a galaxisunkat. Az új fénykép segítségével számos kérdésre választ kaphatnak a tudósok Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Tejútrendszer, ahogy még sosem láthattuk

A kép a déli égbolt felől mutatja galaxisunkat, és a rádiófény különböző „színein”, azaz hullámhosszain keresztül tárja fel annak rejtett részleteit. A tudósok számára ez az új megközelítés lehetőséget ad arra, hogy eddig sosem látott módon tanulmányozzák a csillagok születését, fejlődését és pusztulását.

A felvételt az ausztráliai Nemzetközi Rádiócsillagászati Kutatóközpont (ICRAR) munkatársai készítették. A projektet vezető doktori hallgató, Silvia Mantovanini elmondta:

Ez az élénk, színes kép páratlan betekintést nyújt galaxisunkba alacsony rádiófrekvenciákon. Rengeteget elárul arról, hogyan formálódnak a csillagok különböző régiókban, miként hatnak egymásra a környező égitestekkel, és hogyan ér véget életük egy-egy szupernóva-robbanással.

A kutatók a nyugat-ausztráliai Murchison Widefield Array rádióteleszkóp adatait használták, amelyet szuperszámítógépek segítségével dolgoztak fel és illesztettek össze. A rádióhullámok különleges előnye, hogy képesek áthatolni a por- és gázfelhőkön, amelyek a látható fényt elnyelik, így a csillagászok „átláthatnak” a Tejútrendszer ködös rétegein, és feltárhatják a csillagkeletkezési területeket. - olvasható a Daily Mail cikkében.

A rádiótartományban készült felvétel sokkal tisztábban és színgazdagabban mutatja meg galaxisunkat, mint a látható fényben készült képek. A mostani felbontása kétszer jobb, érzékenysége tízszer nagyobb, és kétszer akkora területet fed le, mint a 2019-ben publikált előző rádiós térkép. A tudósok szerint ezek a fejlesztések forradalmasíthatják a Tejútrendszer kutatását, hiszen most először lehet igazán részletesen feltérképezni a galaxis belső szerkezetét.

Mantovanini kutatása különösen a szupernóva-maradványokra fókuszál – ezek azok a gáz- és energiapamacsok, amelyek egy csillag halálos robbanása után maradnak vissza. Bár eddig több száz ilyen objektumot azonosítottak, a csillagászok szerint több ezer rejtőzhet még a Tejútrendszer porfelhői mögött. Az új kép lehetővé teszi, hogy megkülönböztessék az új csillagok körüli gázfelhőket az elhunyt csillagok maradványaitól, ezzel egy sokkal tisztább „kozmikus térképet” rajzolva. „A robbanás utáni maradványok hatalmas vörös körökként láthatók, míg a kisebb, kékes foltok a csillagbölcsőket jelölik, ahol új égitestek születnek” – magyarázta a kutató.