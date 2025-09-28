Edwin Hubble nevének öröksége: minden, amit nem tudtál a Hubble űrteleszkópról

Edwin Powell Hubble amerikai csillagász 1889. november 20-án született a Missouri állambeli Marshfieldben, és 1953. szeptember 28-án hunyt el Kaliforniában. Ő bizonyította be, hogy Tejútrendszeren kívül is léteznek galaxisok, és felismerte a világegyetem tágulását. A modern kozmológia úttörőjeként alapjaiban változtatta meg a kozmoszról alkotott képünket. Munkásságának tiszteletére róla nevezték el a '70-es, '80-as években felépült Hubble űrteleszkópot, amelyet 1990-ben bocsátottak föld körüli pályára, és azóta is lélegzetelállító űrbéli felvételekkel ajándékozza meg az emberiséget.

Edwin Hubble, az űrteleszkóp névadója 1947-ben

Fotó: Underwood Archives / Northfoto



Nem véletlen, hogy a NASA Edwin Hubble nevét adta annak a forradalmi eszköznek, amely végre kiszabadult a földi korlátok közül. Évtizedeken át ugyanis csak a földi távcsövekre hagyatkozhattak a csillagászok, ám a légkör mindig eltorzította a fény útját. Innen született az ötlet: vigyük a távcsövet a légkör fölé, közvetlenül az űrbe.

Az első álmodozók

A múlt század elején már akadtak tudósok, akik felvetették, hogy érdemes lenne a világűrben teleszkópot építeni. A német Hermann Oberth és az amerikai Lyman Spitzer részletesen leírták, mennyivel pontosabb képet adna egy ilyen műszer. Ami akkoriban merész fantáziának számított, az az űrkorszak hajnalán egyre inkább valós lehetőséggé vált. A hatvanas években a NASA komoly terveket dolgozott ki egy hatalmas űrteleszkópról. A költségek miatt a projektet többször módosították. Végül megszületett a kompromisszum: kisebb főtükörrel ugyan, de cserélhető műszerekkel, hosszú élettartamú teleszkópot terveztek. Az Európai Űrügynökség is beszállt, így a Hubble űrtávcső igazi nemzetközi együttműködésben született meg.

A Hubble útja

A teleszkópot eredetileg úgy tervezték, hogy űrrepülőgép juttassa Föld körüli pályára, és szükség esetén az űrben is javítható legyen – ez akkoriban forradalmi elképzelésnek számított. A program azonban hamar akadályokba ütközött: Neil Armstrong 1969-es Holdra lépése után a NASA költségvetése apadni kezdett, így a Nagy Űrteleszkóp jövője is bizonytalanná vált. A műszaki problémák és az 1986-os Challenger-katasztrófa további évekkel kitolta a fellövését. Végül többszöri halasztás után, 1990. április 24-én a Discovery űrsikló STS–31-es küldetése keretében indult útjára a Hubble Űrtávcső. A pályára állítás másnap történt meg. Az Edwin Hubble csillagászról elnevezett távcső első felvételeit a világ lélegzet-visszafojtva várta.