Minden, amit eddig hittünk, hazugság volt? – Megdöbbentő állítás érkezett a sötét anyagról

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 04. 05:30
A sötét anyag valójában nem olyan, mint gondoltuk.

A tudomány egyik legnagyobb rejtélye a sötét anyag és a sötét energia, amely a világegyetem több mint 90 százalékát alkotja – legalábbis eddig így hittük. Most azonban egy fizikus, Rajendra Gupta professzor a kanadai Ottawa Egyetemről szenzációs és vitatott állítással állt elő: szerinte a sötét anyag egyáltalán nem létezik, hanem csupán illúzió.

Sötét anyag
A sötét anyag megosztja a tudósokat.
Fotó: Forrás: Shutterstock/ buradaki

Gupta elmélete szerint az eddig a sötét anyagnak tulajdonított jelenségek nem mások, mint a természet alapvető erőinek fokozatos gyengülése az univerzum tágulásával. A fizikus állítja, hogy a fizikai állandók, például a fénysebesség vagy a gravitációs erő nagysága nem annyira állandó, mint gondoltuk – idővel változhatnak, és ez magyarázza a galaxisok furcsa viselkedését sötét anyag nélkül is.

A sötét anyag létezését először az 1970-es években kezdték komolyan venni, amikor Vera Rubin csillagász megfigyelte, hogy a galaxisok külső csillagai sokkal gyorsabban keringenek, mint ahogy a látható anyag gravitációja indokolná. Ez vezetett a sötét anyag elméletéhez.

A jelenlegi hivatalos álláspont szerint a világegyetem körülbelül 27 százalékát sötét anyag, 68 százalékát sötét energia teszi ki, míg a látható anyag mindössze 5 százalék. Ez az úgynevezett ΛCDM modell (Lambda Cold Dark Matter), amely eddig remekül megmagyarázta az univerzum fejlődését.

Gupta azonban új matematikai fogalmakat vezetett be, amelyeket alfa-anyagnak és alfa-energiának nevezett el. Ezek úgy viselkednek, mint a sötét anyag és sötét energia, de valójában csak a változó állandók következményei. Elmélete szerint a galaxisok külső részein, ahol kevés az anyag, ezek a hatások felerősödnek, és ez okozza a megfigyelt furcsaságokat.

Ha igaza van, az azt jelenti, hogy a tudósok évtizedeken át hiába keresték a sötét anyagot, és milliárdokat költöttek teleszkópokra és kísérletekre egy olyan jelenség után kutatva, amely valójában nem is létezik.

Bár az elmélet sokakat izgalomba hozott, a legnagyobb probléma, hogy jelenleg nincs közvetlen bizonyíték arra, hogy az univerzum alapvető állandói valóban változnának. A tudományos konszenzus egyelőre továbbra is a sötét anyag mellett áll, de ha Gupta professzor elmélete beigazolódik, az gyökeresen felforgathatja a világegyetemről alkotott képünket, írja a Daily Mail.

 

