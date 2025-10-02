Ázsia ExpresszSallai NóraKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
12°C Székesfehérvár

Petra névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Milyen románcot rejt számodra a jövő? A dobókockás szerelmi jóslás sokkolóan pontos választ ad

Milyen románcot rejt számodra a jövő? A dobókockás szerelmi jóslás sokkolóan pontos választ ad

párkapcsolat
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 02. 17:00
szerelemastronetszerelmi jóslásjóslás
A szerelem ott bujkál minden sarkon – de mikor és hogyan talál rád és vajon boldog leszel benne? Ne a csillagokban keresd a választ, hiszen egyetlen dobókocka kell hozzá, hogy elvégezd a szerelmi jóslást. Készen állsz, hogy beleláss a jövőbe?
Lévaffy Luna
A szerző cikkei

A szerelem teljesen kiszámíthatatlan, egyszer viharosan tör ránk, máskor óvatosan oson be mindennapjainkba. Azonban a dobókockás szerelmi jóslás segít abban, hogy könnyedén megfejthesd, milyen románcot tartogat számodra az univerzum. Ez a módszer elsőre talán csak egy játéknak tűnhet, de, aki kipróbálta, tudja: a válaszok ijesztően pontosak. Nincs szükséged sem tarotra, sem horoszkópra, csupán egy kockára, egy kérdésre és egy csipetnyi nyitottságra.

Szerelmi jóslás: tarot kártya az asztalon
Szerelmi jóslás: dobj a kockával, és olvasd el az égiek üzenetét.
Fotó: T.Den_Team /  Shutterstock 

A dobókockás szerelmi jóslás, ami megváltoztatja a jövődről alkotott képedet

A kockamágia egy játékos, könnyen elvégezhető „intuícióalapú” módszer, amit sokan arra használnak, hogy választ kapjanak a szerelemhez és párkapcsolathoz kötődő kérdéseikre. Nem kell mást tenned, mint előkutatnod egy dobókockát, feltenni egy konkrét kérdést és dobni, majd elolvasni a szám értelmezését. Ebben segítünk most neked!

Tegyél fel egy egyszerű igen-nem kérdést, koncentrálj rá erősen, ismételd meg többször, majd dobj és olvasd el a választ!

Példák a kérdésekre:

  • 1. Visszajön-e az exem?
  • 2. Vár rám új szerelem a közeljövőben?
  • 3. Vajon ő az igazi?

Válaszok a kockadobás alapján:

Ha 1-est dobtál – Most nem, több időre és jobb tervezésre van szükséged

Nem jött el az ideális pillanat a szerelemre vagy a továbblépésre. Talán még nem állsz készen, de az is lehet, hogy a másik félnek akadtak gondjai. Használd ezt az időt a befelé fordulásra, mindemellett pedig légy nagyon türelmes. Ne siettess semmit!

Ha 2-est dobtál – Igen, az őszinteség a kulcs

A kapcsolat vagy az érzelmi szituáció ígéretes számodra, de csak akkor fog igazán kibontakozni, ha nyitott és őszinte a kommunikáció, ami minden erős kapcsolat alapja. Ez a pillanat remek alkalom arra, hogy tisztázd magadban az érzéseidet.

Ha 3-ast dobtál – Most nem, a problémát magadban keresd

Mostanában állandó nehézséggel és bizonytalansággal küzdesz, ennek okát pedig magadban kell keresned. Előfordulhat, hogy az önbizalomhiány és a kételyek gátolnak téged abban, hogy megnyílj a párodnak vagy befogadj valakit.

Szerelmi jóslás: a jós tenyérből megjósolja a szerelem sorsát egy nőnek.
A szerelmi jóslás a kedvesed hozzád fűződő viszonyáról, érzelmeiről ad felvilágosítást.
Fotó: Sambulov Yevgeniy /  Shutterstock 

Ha 4-est dobtál – Lehetséges, de légy nagyon óvatos

Van rá esély, hogy a kibontakozzon a szerelem, de nagyon figyelj oda, mert rengeteg buktatót tartogat számodra az oda vezető út. Ne hagyd, hogy a remény vagy a vágy elhomályosítsa a látásodat és az illető manipuláljon vagy átverjen téged.

Ha 5-öst dobtál – Ragadd meg a lehetőséget és légy bátor

Bátran nézz szembe a félelmeiddel és ne hagy elillanni a kínálkozó lehetőséget. Ha úgy érzed, hogy a helyzet megfelel számodra, akkor ne habozz! Ne engedd, hogy félelmeid gátat szabjanak vágyaidnak!

Ha 6-ost dobtál – Igen, de ne dönts elhamarkodottan

A választás a te kezedben van, így van esély arra, hogy jó úton jársz. Fontos azonban, hogy tisztában legyél döntéseid súlyával és következményeivel. Ha belső meggyőződéssel mondhatod, hogy ez a helyes út, akkor törj előre.

Az alábbi videó egy kártyával történő szerelmi jóslást mutat be, amit te is könnyedén kipróbálhatsz:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu