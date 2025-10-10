"Hatalmas volt" – repülő tárgy ért földet a mezőn, a NASA is megjelent

Amikor Ann Walter kinézett texasi otthonának ablakán, egy különös, repülő tárgyat látott, amint az átszeli az eget. De még ennél is megdöbbentőbb volt, ami ezután következett: a hatalmas tárgy a szomszéd területén ért földet.

Repülő tárgy ért földet a mezőn, hamarosan a NASA jelent meg a házuknál

Fotó: Pixabay (illusztráció)

A leereszkedő objektum egy nagyjából terepjáró méretű, dobozszerű szerkezet volt, hatalmas ejtőernyőhöz rögzítve. A felszerelésen jól látható NASA-matricák díszelegtek. Walter azonnal értesítette a helyi seriffhivatalt, ahonnan hamar megtudta, hogy a szervezet egy elveszett tudományos felszerelést keres.

Ez őrület. Amikor csak úgy ott állsz a földön, és látsz valamit a levegőben, még nem is sejted, mekkora. Valószínűleg egy 9 méteres ejtőernyő lehetett... hatalmas volt

- mesélte Walter.

Kiderült, mi is volt a hatalmas repülő tárgy

Nem sokkal később a NASA kolumbiai egységétől is megkeresték az érintettet. Elmondták, hogy a tárgy valójában egy pilóta nélküli, kutatási célokat szolgáló ballonhoz tartozott, amelyet tudományos kísérletekhez bocsátottak fel a magas légkörbe.

David Cochran, Hale megye seriffje megerősítette, hogy a NASA tisztviselői már a múlt héten megkeresték irodáját, és jelezték, hogy egy eltűnt felszerelés után nyomoznak. Walter végül beszélt is a ballonprogram egyik képviselőjével, aki elmondta, hogy a ballont egy nappal korábban indították Fort Sumnerből, fedélzetén teleszkópokkal. A kutatás fő célja adatokat gyűjteni csillagokról, galaxisokról és fekete lyukakról.

A kutatók végül egy teherautóval és egy utánfutóval érkeztek és elszállították a felszerelést

- mondta Walter a The Economik Times-nak.