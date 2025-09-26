A NASA szerint földönkívüliek már figyelnek, ez érdekli őket

Ahhoz, hogy egy marsjárót a Földről irányítsanak, a kutatóknak nagy teljesítményű jeleket kell sugározniuk a Naprendszer közeli bolygói felé. A NASA legújabb kutatása szerint a földönkívüliek képesek lehetnek fogni az irányított jeleinket.
A jelek egy része mélyebbre utazik az űrben, és végleg eltűnik. Ezek a folyamatosan terjedő rádiójelek távoli csillagrendszerek által is észlelhetők és foghatók lehetnek földönkívüli lények által. A Pennsylvaniai Állami Egyetem és a NASA Jet Propulsion Laboratoryja megvizsgálta ezt a hipotézist.
Az elmúlt 20 év adatai alapján arra jutottunk, hogy ha egy földönkívüli intelligencia olyan helyen lenne, ahonnan megfigyelheti a Föld és a Mars egymáshoz való helyzetét, 77%-os esélye lenne, hogy egy sugárzásunk útjába kerül. Ez nagyságrendekkel nagyobb esély, mintha véletlenszerű időben és helyen lennének jelen
- nyilatkozta Pinchen Fan, a Penn State csillagásza.
A kutatócsoport évtizedek adatait vizsgálta a NASA Deep Space Network rendszeréből, amely az űrjárókkal folytatott kommunikációt segíti. Érdekes módon a kutatók úgy vélik, ezt a helyzetet meg is fordíthatjuk, azaz a Föld is foghatja az idegen jeleket, amelyek a Naprendszerből érkeznek. A szakértők szerint ezt úgy lehetne tesztelni, hogy megfigyelik a szomszédos bolygókat, amelyek ugyanabban a síkban helyezkednek el. Itt a tudósok elemezhetnék a rádiójeleket, hogy lássák, mire képesek - írja a Daily Express.
Ugyanakkor, mivel az utóbbi évtizedekben kezdtünk csak sok exobolygót felfedezni, nem ismerünk sok olyan rendszert, ahol két vagy több áthaladó exobolygó lenne. A NASA közelgő Nancy Grace Roman Űrtávcsövének felbocsátásával várhatóan százezer, korábban fel nem fedezett exobolygót találunk, így a potenciális keresési területünk jelentősen megnő
- írja az az exobolygók felfedezésével kapcsolatos tanulmány.
