A család azt hitte, meteorit csapódott be – nem akarták elhinni mit találtak

A texasi Walter család egy teljesen átlagos csütörtök reggelre ébredt – egészen addig, amíg valami hatalmas nem jelent meg az égen. Egy óriási ejtőernyő ereszkedett le a semmiből, majd egy rejtélyes szerkezet csapódott a birtokuk földjébe.

A megoldás nem meteorit hanem a NASA.

Fotó: Pixabay (illusztráció)

Az első pillanatban mindenki meteoritnak hitte, ám hamarosan kiderült, hogy a történet sokkal megdöbbentőbb. A család azonnal értesítette a Hale megyei seriffhivatalt, akik perceken belül közölték a hihetetlen hírt: a lezuhant tárgy az amerikai űrkutatási hivatal, a NASA tulajdona volt. A hatalmas, terepjáró méretű berendezés egy kísérleti kutatási eszköz volt, amelyet a Columbia Tudományos Léggömb Program keretében indítottak útnak.

A léggömböt egy nappal korábban bocsátották fel Új-Mexikóban, de a szél kiszámíthatatlanul sodorta át Texasba, majd a Walter család birtokára ejtette. A NASA emberei néhány órán belül megérkeztek a helyszínre, hogy biztosítsák a területet és visszaszerezzék a berendezést. A misszió vezetője, egy Garrison nevű férfi személyesen irányította a mentést.

A család közben fotókat és videókat készített a gigantikus szerkezetről, amely az ég felé meredezett, mint egy másik világból érkezett gép.

„Életemben nem láttam még ilyet – egyszerre volt félelmetes és lenyűgöző”

– mesélte Amy Walter, a farm tulajdonosa.

A NASA később megerősítette, hogy a szerkezet teljesen ártalmatlan, és kizárólag kutatási célokat szolgált. Az ilyen magaslégköri léggömbök akár 36 kilométeres magasságig is emelkedhetnek, és kozmikus sugárzást, illetve űreszközökhöz fejlesztett műszereket tesztelnek.

Az eset azonban óriási port kavart, hiszen a legtöbben még soha nem hallottak arról, hogy egy NASA-eszköz egyszerűen a földre hullhat egy családi birtokra.

A történet bejárta az egész világot, a Walter család pedig hirtelen az űrkutatás középpontjába került – akarata ellenére, írja a Mirror.

„Örülök, hogy láthattuk ezt az égen”

– mondta Amy Walter mosolyogva.

„Hihetetlen élmény volt, amit sosem felejtünk el.”

A NASA eközben újabb küldetésekkel készül: nemrég három műholdat is pályára állítottak, hogy tanulmányozzák, miként befolyásolja a Nap sugárzása a Föld légkörét és az űridőjárást. De most egyetlen kérdés járja át az amerikai közvéleményt: mi történik legközelebb, ha a tudomány szó szerint az égből pottyan le?