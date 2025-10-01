Kitálalt az új Nostradamus: ez előzi meg a III. világháborút

Új Nostradamus: akkor érdemelte ki ezt a nevet Craig Hamilton-Parker, amikor előre megjósolta II. Erzsébet királynő halálát. A jövőlátó azt is felfedte, mikor fog kitörni a III. világháború, és milyen események előzik majd meg közvetlenül. Egyes jelek arra utalnak: talán ismét bekövetkezik egy jóslata.

Az új Nostradamus állítja: előre látta a háború közeledtét, ahogy II. Erzsébet halálát is Fotó: Pixabay

Aggasztó jóslat az új Nostradamustól: nyakunkon a III. világháború

Craig Hamilton-Parker először 2023-ban kezdte el azzal fenyegetni az embereket, hogy hamarosan bekövetkezik a III. világháború. Akkor arról beszélt: a következő nagy világégést vagy egy repülőgépkatasztrófa, vagy tengeralattjárók, esetleg hajók összeütközése fogja megelőzni. Mivel akkoriban nem történt semmi olyasmi, ami egybecsengett volna a jóslattal, a jövendölés feledésbe is merült. Aztán idén tavasszal az új Nostradamus újra előállt: a több ezer éves, indiai gyökerekkel rendelkező nádi asztrológiát használva megjósolta az MV Solong szállítóhajó és az MV Stena Immaculate olajtanker katasztrófáját. A két hajó idén március 10-én ütközött össze.