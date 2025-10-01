Kitálalt az új Nostradamus: ez előzi meg a III. világháborút

Új Nostradamus: akkor érdemelte ki ezt a nevet Craig Hamilton-Parker, amikor előre megjósolta II. Erzsébet királynő halálát. A jövőlátó azt is felfedte, mikor fog kitörni a III. világháború, és milyen események előzik majd meg közvetlenül. Egyes jelek arra utalnak: talán ismét bekövetkezik egy jóslata.
Craig Hamilton-Parker először 2023-ban kezdte el azzal fenyegetni az embereket, hogy hamarosan bekövetkezik a III. világháború. Akkor arról beszélt: a következő nagy világégést vagy egy repülőgépkatasztrófa, vagy tengeralattjárók, esetleg hajók összeütközése fogja megelőzni. Mivel akkoriban nem történt semmi olyasmi, ami egybecsengett volna a jóslattal, a jövendölés feledésbe is merült. Aztán idén tavasszal az új Nostradamus újra előállt: a több ezer éves, indiai gyökerekkel rendelkező nádi asztrológiát használva megjósolta az MV Solong szállítóhajó és az MV Stena Immaculate olajtanker katasztrófáját. A két hajó idén március 10-én ütközött össze.
Azóta többekben felmerült: talán ez lehet az a két hajó összeütközése, amit már 2023-ban is előre látott, és ami a III. világháború előszele lesz, kiváltképp, hogy maga (az igazi) Nostradamus és Baba Vanga, a balkáni vak jós is nagy háborút jósolt 2025-re? Igaz, Hamilton-Parker akkor Tajvanra jósolta az ütközést, hozzátéve: ez olyan feszültséget okoz majd Kína és Oroszország között, ami mellett az orosz-ukrán háború eltörpül majd. Lehetséges, hogy egyszerűen a helyszínt látta rosszul? Netán csak "késik" a jóslata? Vagy nem is válik valóra? Annyi bizonyos: kétszer (a királynő halálakor, valamint az idei hajókatasztrófát megelőzően) már sikeresen látta a jövőt...
