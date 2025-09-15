Baba Vanga háborút és pusztulást látott, Nostradamus egyetértett vele

Már most bekövetkezőben van egy jóslat, amelyet nemcsak Nostradamus, hanem Baba Vanga is előre látott 2025-re.

Nostradamus és Baba Vanga is ugyanazt a tragédiát jósolta 2025-re

Az "Élő Nostradamus" néven ismert Athos Salomé már a múltban is hasonló, hátborzongató pontosságú jóslatokat tett. Baba Vangával együtt a páros, a történelem két legismertebb neve közé tartozik a próféciák világában.

Lehet, hogy sokan szkeptikusan tekintenek ezekre a jóslatokra, de a tény az, hogy több esetben be is igazolódtak. Baba Vanga például helyesen megjósolta Diana hercegnő halálát, a szeptember 11-i terrortámadást és a COVID-járványt, Nostradamus pedig évszázadokkal ezelőtt látszólag előre látta II. Henrik francia király halálát és a londoni nagy tűzvészt.

Baba Vanga jóslatai

Most azonban egy olyan jóslatról van szó, amely még a szkeptikusokat is elgondolkodtatja. Baba Vanga, aki saját halála dátumát is megjósolta, azt állította:

Tavasszal háború kezdődik Keleten, és kitör a harmadik világháború. Ez a háború Keleten, elpusztítja majd a Nyugatot.

Ez a prófécia különösen aggasztó annak fényében, hogy 2025 eleje óta egyre feszültebb a helyzet Európában. Nostradamus szerint 2025-re globális politikai konfliktusok fokozódnak, és bár egyes értelmezések szerint a háború Oroszország és Ukrajna között véget érhet, a világ más részein újabb válságok robbanhatnak ki.

Az elmúlt hetek eseményei pedig nem adnak okot a nyugalomra. Oroszország és a NATO először lépett közvetlen kapcsolatba azóta, hogy 2022-ben megszállta Ukrajnát. Lengyelország több orosz drónt is lelőtt, amelyek megsértették a légterét, miközben Ukrajna ellen támadást hajtottak végre.

Ennek hatására Lengyelország aktiválta a NATO 4. cikkelyét, amely lehetővé teszi, hogy bármely tagállam konzultációt kérjen a szövetségtől, ha úgy véli, hogy a biztonságát veszély fenyegeti.

A jósok az Egyesült Királyságról sem mondtak jókat:

A királyságot kegyetlen háborúk fogják jellemezni, belülről és kívülről is ellenség támad. A múlt nagy pestise visszatér, nincs halálosabb ellenség az ég alatt.

Ha Baba Vanga és Nostradamus próféciái beigazolódnak, akkor 2025 valóban fordulópont lehet az emberiség számára - írja a LadBible.