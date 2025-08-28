Kiszivárgott a megkerülhetetlen végzet, ezt jósolta Nostradamus 2026-ra

Időről időre az emberiség a múlt felé fordul, hogy megértse a jövőt – és kevés történelmi alak szavai hangzanak olyan titokzatosan, mégis időszerűen, mint Nostradamus próféciái. Rejtélyes négysorosait évszázadok óta viták, elemzések és persze vad összeesküvés-elméletek övezik. 2026 kapcsán viszont egyre nagyobb az egyetértés, úgy tűnik, ez az év egy nagy átalakulás kezdetét vagy valami fontos végét hozza el.

2026 sem lesz könnyű év Nostradamus szerint / Fotó: German Vizulis / Shutterstock

2026-ról azt mondják, hogy különleges jelentőséggel bír: a tisztulás, a konfliktus, de egyben az újjászületés lehetőségének éve is lehet. A politikai válságok, technológiai zavarok és klímaszélsőségek közepette jogos a kérdés: mit akar nekünk üzenni Nostradamus?

Nostradamus próféciái 2026-ra

Egyik négysorosában arról írt, hogy a Mars uralja az eget. A legtöbb értelmezés arra jutott, eszerint jövőre háború vagy világátrendeződés történik. A Mars a háború, a konfliktus és a tűz jelképe, és 2026 elején erős asztrológiai hatást gyakorol. Ez növekvő agressziót, politikai feszültségeket, nyugtalanságot, akár katonai konfliktusokat jelezhet.

Másik jóslata szerint a „Vénusz elveszti erejét”, ami az empátia vége és a digitális elidegenedés kezdete lehet. A Vénusz a szeretet és harmónia bolygója, így ha gyengül, az emberi kapcsolatok kihűlhetnek, a megértés elveszhet. A digitális világban, ahol mesterséges intelligencia ír szerelmes dalokat, sosem voltunk ennyire magányosak, ez a folyamat tehát már most is érzékelhető.

„Három tűz Keletről” – Ázsia felemelkedése és a technológiai cunami áll a jóslatban? Nostradamus sorait egyesek háborúként vagy természeti katasztrófaként, míg mások egy új erőközpont kialakulásaként értelmezik. Kína élen jár a mesterséges intelligencia fejlesztésében, a biotechnológiában és a geopolitikában. A harmadik tűz lehet a teljes digitális átalakulás, amely Ázsiából indul.