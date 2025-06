5000 évig rejtőztek a homok alatt – Előkerült a titok, ami mindent megváltoztat az ősi Egyiptommal kapcsolatban

Egy floridai üzletember és podcaster, Matt Beall, olyan ősi egyiptomi vázákat mutatott be, amelyek szerinte új fényt vethetnek a történelemre – és akár teljesen át is írhatják azt. A Bealls áruházlánc vezérigazgatója az elmúlt három évben 85 darab kőedényt gyűjtött össze, amelyek között gránitból, mészkőből és kvarcból készült darabok is találhatók.

Újabb rejtélyre derült fény az ősi Egyiptommal kapcsolatban (Képünk illusztráció)

Fotó: MTI/EPA/Háled El-Fiki

A több mint 5000 éves tárgyak olyan precizitással és szimmetriával készültek, amely Beall szerint meghaladja a kézi megmunkálás lehetőségeit, és inkább modern gépi munkához hasonlítható. A vázák finoman kivájt belső felülettel, tökéletesen arányos fogantyúkkal és mikronpontosságú alapokkal rendelkeznek. Beall elmondása szerint az a feltételezés, hogy ezeket a darabokat kő- és rézvésőkkel faragták, egyszerűen nevetséges. Azt állítja: a vázák elkészítéséhez biztosan esztergapadot használtak – olyan eszközt, amelynek eddig nincs nyoma a hivatalos régészeti leletek között. A Cosmic Summit nevű alternatív történelmi konferencián mutatta be gyűjteményét és elméletét, amely szerint ezek az edények egy elveszett, fejlett technológia nyomai lehetnek. Mérnökök és kutatók segítségével Beall strukturált fényalapú szkennelést és CT-vizsgálatokat is végzett a tárgyakon, és az eredmények megdöbbentőek: egyes vázák kevesebb mint egy ezredhüvelyknyi eltérést mutatnak, ami még a modern gépi vágás pontosságát is felülmúlja.