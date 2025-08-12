Ma lesz az év legvarázslatosabb éjszakája: most minden vágyad teljesülhet

Elérkezik az év egyik legkülönlegesebb éjszakája, most érdemes lesz az eget kémlelni. A július 17. augusztus 24-e között tartó Perseidák 2025. augusztus 12-ről 13- ra virradó hajnalban mutatják a legtöbb hullócsillagot. Az év egyik legvarázslatosabb éjszakáján a meteorraj mellett egy különleges bolygóegyüttállást is megcsodálhatunk.
A Perseidák meteorraj a Perseus csillagkép irányából bukkan fel, a neve is innen ered. A szülőégitest egy 130 éves keringési idejű üstökös.
A legelterjedtebb babona szerint, ha meglátunk egy hullócsillagot és kívánunk, akkor az valóra válik. Természetesen senkinek sem szabad elárulni, hogy mit kívántunk, mivel akkor nem válik valóra. Minden egyes hullócsillag egy újabb kívánságot jelent; ezért nagyon szerencsések lehetünk az augusztusi meteorrajnak köszönhetően.
A legismertebb meteorraj, a Perseidák augusztus 12-én hajnalban éri el a csúcspontját: óránként 100 hullócsillagot is láthatunk. Készítsük a kívánságainkat, mert most mindegyik valóra válhat. Nehezíti az észlelést, hogy három nappal a telihold után a Hold még mindig erős fénnyel árasztja el az éjszakai égboltot.
A hullócsillagok kémlelése közben a Vénusz és a Jupiter együttállását is megcsodálhatjuk. Hajnali 4:20-kor a keleti horizont felett 16 fokkal az Ikrek csillagképben bukkannak fel– írja a Svábhegyi Csillagvizsgáló oldala.
A meteorokat a köznyelvben hullócsillagoknak hívják. Fényes meteort akkor figyelhetünk meg, amikor nagy sebességgel lépnek a Föld légkörébe, ahol felizzanak és rövid idő alatt megsemmisülnek. A jelenség porszemcséjét látjuk hullócsillagnak.
