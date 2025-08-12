Ma lesz az év legvarázslatosabb éjszakája: most minden vágyad teljesülhet

Elérkezik az év egyik legkülönlegesebb éjszakája, most érdemes lesz az eget kémlelni. A július 17. augusztus 24-e között tartó Perseidák 2025. augusztus 12-ről 13- ra virradó hajnalban mutatják a legtöbb hullócsillagot. Az év egyik legvarázslatosabb éjszakáján a meteorraj mellett egy különleges bolygóegyüttállást is megcsodálhatunk.

Perseidák: Szerencsés esetben ilyen látványban lehet részünk.

Fotó: SEFAG Zrt.

A Perseidák meteorraj

A Perseidák meteorraj a Perseus csillagkép irányából bukkan fel, a neve is innen ered. A szülőégitest egy 130 éves keringési idejű üstökös.

Kívánj egyet, ha hullócsillagot látsz!

A legelterjedtebb babona szerint, ha meglátunk egy hullócsillagot és kívánunk, akkor az valóra válik. Természetesen senkinek sem szabad elárulni, hogy mit kívántunk, mivel akkor nem válik valóra. Minden egyes hullócsillag egy újabb kívánságot jelent; ezért nagyon szerencsések lehetünk az augusztusi meteorrajnak köszönhetően.

Óránként akár 100 hullócsillagot is láthatunk

A legismertebb meteorraj, a Perseidák augusztus 12-én hajnalban éri el a csúcspontját: óránként 100 hullócsillagot is láthatunk. Készítsük a kívánságainkat, mert most mindegyik valóra válhat. Nehezíti az észlelést, hogy három nappal a telihold után a Hold még mindig erős fénnyel árasztja el az éjszakai égboltot.



Különleges bolygóegyüttállás a hullócsillagok között

A hullócsillagok kémlelése közben a Vénusz és a Jupiter együttállását is megcsodálhatjuk. Hajnali 4:20-kor a keleti horizont felett 16 fokkal az Ikrek csillagképben bukkannak fel– írja a Svábhegyi Csillagvizsgáló oldala.