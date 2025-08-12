AzahriahUkrajnaSziget 2025Otthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
29°C Székesfehérvár

Klára névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Ma lesz az év legvarázslatosabb éjszakája: most minden vágyad teljesülhet

égi jelenség
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 12. 17:45
meteorhullócsillag
Csillagok és bolygók játékában gyönyörködhetünk az év egyik legkülönlegesebb estéjén. A Perseidák meteorraj varázslatot hoz az életünkbe.
Bors
A szerző cikkei

Elérkezik az év egyik legkülönlegesebb éjszakája, most érdemes lesz az eget kémlelni. A július 17. augusztus 24-e között tartó Perseidák 2025. augusztus 12-ről 13- ra virradó hajnalban mutatják a legtöbb hullócsillagot. Az év egyik legvarázslatosabb éjszakáján a meteorraj mellett egy különleges bolygóegyüttállást is megcsodálhatunk.

Perseidák
 Perseidák: Szerencsés esetben ilyen látványban lehet részünk.
Fotó: SEFAG Zrt.

A Perseidák meteorraj 

A Perseidák meteorraj a Perseus csillagkép irányából bukkan fel, a neve is innen ered. A szülőégitest egy 130 éves keringési idejű üstökös.

 

Kívánj egyet, ha hullócsillagot látsz!

A legelterjedtebb babona szerint, ha meglátunk egy hullócsillagot és kívánunk, akkor az valóra válik. Természetesen senkinek sem szabad elárulni, hogy mit kívántunk, mivel akkor nem válik valóra. Minden egyes hullócsillag egy újabb kívánságot jelent; ezért nagyon szerencsések lehetünk az augusztusi meteorrajnak köszönhetően.

 

Óránként akár 100 hullócsillagot is láthatunk

A legismertebb meteorraj, a Perseidák augusztus 12-én hajnalban éri el a csúcspontját: óránként 100 hullócsillagot is láthatunk. Készítsük a kívánságainkat, mert most mindegyik valóra válhat. Nehezíti az észlelést, hogy három nappal a telihold után a Hold még mindig erős fénnyel árasztja el az éjszakai égboltot.


Különleges bolygóegyüttállás a hullócsillagok között 

A hullócsillagok kémlelése közben a Vénusz és a Jupiter együttállását is megcsodálhatjuk. Hajnali 4:20-kor a keleti horizont felett 16 fokkal az Ikrek csillagképben bukkannak fel– írja a Svábhegyi Csillagvizsgáló oldala.

 

Mi az a hullócsillag?

A meteorokat a köznyelvben hullócsillagoknak hívják. Fényes meteort akkor figyelhetünk meg, amikor nagy sebességgel lépnek a Föld légkörébe, ahol felizzanak és rövid idő alatt megsemmisülnek. A jelenség porszemcséjét látjuk hullócsillagnak. 

 

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu