"Mindenkit el akar pusztítani, aki az útjába áll" - megszállott baba forgatta fel egy család életét

megszállott
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 22. 19:30
paranormális jelenségkísértetjárta
Egy édesanya azt hitte, csupán egy kísérteties gyűjtői darabot vásárolt az eBayen. Azonban családja élete fenekestül felfordult, miután megérkezett a megszállott baba.
Bors
A szerző cikkei

Egy cornwalli édesanya megvette a megszállott baba néven hirdetett tárgyat, amelyet csak az Egyesült Királyság legkísértetiesebb játékaként emleget, és azt állítja, azóta ő és családja hátborzongató következményekkel kénytelen szembenézni.

A megszállott baba az elmúlt években megkeseríttette a család életét.
A megszállott baba az elmúlt években megkeseríttette a család életét. (Képünk illusztráció) Fotó:  Unsplash

Már az első pillanattól fogva érezte, hogy a megszállott baba valami egészen más, mint amivel eddig dolga volt

A 42 éves Candice Collins az eBayen vásárolta meg a hátborzongató játékot Christian Hawksworthtől, aki korábban mindössze 3 fontért (1300 Ft) vette egy régiségvásáron. A baba, amelynek neve Norman, először 2023-ban került a hírekbe, miután Christian úgy döntött, megválik tőle, miután egy sor balszerencse érte, köztük felszakadt a vakbele, lelőtték, meghibásodtak az autója fékei, és jelentősen csökkentették a fizetését.

Candice, a háromgyermekes anya és paranormális nyomozó Falmouthból, a történetek ellenére is kíváncsi lett, és 200 fontért (89 700 Ft) megvásárolta a szőke hajú, kék csíkos inget viselő babát. Viszont amióta Norman 2023 júniusában megérkezett, Candice szerint élete furcsa fordulatot vett, és a gonosz baba rengeteg fájdalmat hozott a családjára.

Amint kinyitottam a dobozt, a szoba jéghideggé vált, és valami nehéz, nyomasztó érzés töltötte meg a levegőt. Akkor tudtam, hogy biztosan van valami a babához kötve... Néhányszor dolgoztam már Normannel, de az a nyomasztó érzés mindig visszatér. Csontig hatoló rettegés. Már az elejétől rossz érzésem volt, ezért betettem őt egy üvegdobozba, mellé egy kis szenteltvizet.

- nyilatkozta.

Candice a babát a kertben lévő kis melléképületben tartja, hogy ne legyen a házban, és távol legyen a családtól, de úgy érzi, Norman mégis hatással van rájuk.

Az egészségem sosem volt tökéletes, de korábban kézben tudtam tartani. Amióta ő itt van, minden sokkal rosszabb. Ízületi gyulladásom van, gyakori fejfájásaim, és időnként megmagyarázhatatlan zúzódások jelennek meg a testemen. A hátamon pedig mély karmolásnyomokhoz hasonló seb is van. A párom, Nick csípőműtétre szorul, mert az állapota hirtelen romlott.

- tette hozzá.

Bár nem tudja, hogy mindez a babához köthető-e, de úgy érzi balszerencséjük véget nem érő. Candice elárulta, hogy Normant már nevetni és beszélgetni is hallotta a 3 éves fiával éjszaka.

Éjszaka hallom, ahogy a kisfiam valakihez beszél. Néha nevetni is kezd, nagyon furcsa. Rémálmaim is vannak, néha fuldoklásról vagy egy láthatatlan alak támadásáról. Volt, hogy azt éreztem, valami megharapta a kezemet álmomban. Hallottam hangokat a fürdőben, sőt, egy gonosz hang a nevemen szólított álmomban. Mindez túlságosan is valóságosnak tűnt.

Az édesanya egy kísértet járta házban nőtt fel, ezért egész életében érdeklődött a paranormális jelenségek iránt, és jelenleg is tucatnyi megszállott tárgy tulajdonosa. Mindemellett ő vezeti a Cornish Ghost Whispers nevű paranormális kutatócsoportot.

Nincs biztonságban a család, és nem tudják meddig megy el a gonosz baba

Olyan, mintha a Chucky-filmekből lépett volna ki. Úgy tűnik, mindenkit el akar pusztítani, aki az útjába áll. A lényeg, hogy senki sincs biztonságban mellette, különösen a gyerekek, mert őket akarja magának. Soha nem bíznék rá egy gyereket. Manipulálni próbálja őket.

- mesélte a babáról a nő.

Hozzátette, hogy számára úgy tűnik a baba célja, hogy fájdalmat és baleseteket okozzon, de ő maga sem tudja, hogy meddig tud elmenni. Candice célja mindig is az volt, hogy bizonyítsa, hogy a halál után és van élet, és nem minden megszállott tárgy gonosz, de Norman mellett ébernek kell maradnia - írta a Mirror.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
