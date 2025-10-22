"Mindenkit el akar pusztítani, aki az útjába áll" - megszállott baba forgatta fel egy család életét

Egy cornwalli édesanya megvette a megszállott baba néven hirdetett tárgyat, amelyet csak az Egyesült Királyság legkísértetiesebb játékaként emleget, és azt állítja, azóta ő és családja hátborzongató következményekkel kénytelen szembenézni.

A megszállott baba az elmúlt években megkeseríttette a család életét. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Már az első pillanattól fogva érezte, hogy a megszállott baba valami egészen más, mint amivel eddig dolga volt

A 42 éves Candice Collins az eBayen vásárolta meg a hátborzongató játékot Christian Hawksworthtől, aki korábban mindössze 3 fontért (1300 Ft) vette egy régiségvásáron. A baba, amelynek neve Norman, először 2023-ban került a hírekbe, miután Christian úgy döntött, megválik tőle, miután egy sor balszerencse érte, köztük felszakadt a vakbele, lelőtték, meghibásodtak az autója fékei, és jelentősen csökkentették a fizetését.

Candice, a háromgyermekes anya és paranormális nyomozó Falmouthból, a történetek ellenére is kíváncsi lett, és 200 fontért (89 700 Ft) megvásárolta a szőke hajú, kék csíkos inget viselő babát. Viszont amióta Norman 2023 júniusában megérkezett, Candice szerint élete furcsa fordulatot vett, és a gonosz baba rengeteg fájdalmat hozott a családjára.

Amint kinyitottam a dobozt, a szoba jéghideggé vált, és valami nehéz, nyomasztó érzés töltötte meg a levegőt. Akkor tudtam, hogy biztosan van valami a babához kötve... Néhányszor dolgoztam már Normannel, de az a nyomasztó érzés mindig visszatér. Csontig hatoló rettegés. Már az elejétől rossz érzésem volt, ezért betettem őt egy üvegdobozba, mellé egy kis szenteltvizet.

- nyilatkozta.

Candice a babát a kertben lévő kis melléképületben tartja, hogy ne legyen a házban, és távol legyen a családtól, de úgy érzi, Norman mégis hatással van rájuk.

Az egészségem sosem volt tökéletes, de korábban kézben tudtam tartani. Amióta ő itt van, minden sokkal rosszabb. Ízületi gyulladásom van, gyakori fejfájásaim, és időnként megmagyarázhatatlan zúzódások jelennek meg a testemen. A hátamon pedig mély karmolásnyomokhoz hasonló seb is van. A párom, Nick csípőműtétre szorul, mert az állapota hirtelen romlott.

- tette hozzá.