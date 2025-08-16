48 év telt el, de még mindig keringenek teóriák: Elvis Presley meghalt vagy csak ügyesen felszívódott? 

1977. augusztus 16-án Gracelandben, a saját fürdőszobájában találtak rá Elvis Presley-re. Hivatalosan szívmegállás okozta a halálát, amit gyógyszerek hatása is súlyosbított.

Mi az igazság Elvis Presley halálála kapcsán?

Fotó: Michael Ochs Archives / GettyImages

Tanúk, orvosok és a boncolási jegyzőkönyv mind megerősítették a tragédiát, mégis: már másnap megszületett az első „bizonyíték” arra, hogy talán nem is halt meg.

1. Jon Burrows: Elvis Presley a reptéren tűnt fel

A teória szerint másnap egy férfi jelentkezett be Memphis repülőterén, egy Buenos Airesbe tartó gépre Jon Burrows néven. Ami azért kavart port, mert ezt az álnevet Elvis maga is használta korábban, például hotelszobák foglalásánál. A történet persze sosem lett hivatalosan igazolva, de a rajongók azóta is az egyik kedvenc kapaszkodójuknak tartják.

2. FBI és maffia

Ez a teória már-már regénybe illő. Gail Brewer-Giorgio 1988-as Is Elvis Alive? című könyve szerint Elvis az FBI-nak segített beépülni egy „The Fraternity” nevű bűnszervezetbe. A sztori szerint a tanúvédelmi program részeként megrendezték a halálát, hogy így védjék meg az életét.

A TIME-nak adott interjújában Brewer-Giorgio így fogalmazott:

Elvis megjátszotta a halálát, mert meg akarták ölni, és efelől nem volt kétség.

De a 760 Elvisről létrehozott szövetségi aktában semmilyen említés nincs arról, hogy bármilyen módon segítette volna az FBI munkáját. Sőt; az FBI soha nem nyomozott Presley után. Viszont született egy mappa a nevére, aminek oka, hogy rengeteg zsarolási kísérlet célpontjává vált.

Ennek ellenére ez a legismertebb összeesküvés-elmélet, ami Elvis Presley nevéhez és halálához fűződik.

Számos Elvis-észlelést jegyeztek fel, még évekkel az énekes halála után is.

Fotó: Bettmann / GettyImages

3. Kalamazoo és a Burger King-es Elvis Presley

Az 1980-as években egy michigani nő azt állította, látta Elvist az egyik Burger Kingben. Farmerban volt, baseballsapkával a fején, és állítólag kísértetiesen hasonlított a Királyra. A hír bejárta a helyi lapokat, és a megszületett a „Kalamazoo Elvis” mítosza. A bizonyíték? Egyetlen szemtanú beszámolója, de még ez is elég volt ahhoz, hogy a legenda új erőre kapjon.

Mi lehet a magyarázat a szállóigévé vált Elvis-észlelésekre?

A legegyszerűbb és legkézenfekvőbb magyarázat, hogy a rajongók nem akarták elfogadni Elvis Presley, a világ egyik legnagyobb színpadi ikonjának halálát. A gyász, a nosztalgia, és a popkultúra hajlama a legendák és összeesküvés-elméletek gyártására, mind együtt teremtette meg az Elvis-észlelések narratíváját. A média pedig természetesen ráerősített erre: könyvek, dokumentumfilmek és tévéműsorok vitték tovább a sztorikat, így a mítosz folyton szárnyra kapott.