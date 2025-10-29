Döbbenetes fordulat: ez lesz a felelős az emberiség végső pusztulásáért

Egy meglepő hangnemváltásban Bill Gates azt állította, nem a klímaváltozás fogja az emberiség pusztulását okozni. Azonban ez még nem jelent örömhírt, ugyanis a milliárdos szerint valami sokkal veszélyesebb dolog várhat ránk.
Annak ellenére, hogy a Microsoft alapítója 122 milliárd dolláros vagyonából óriási összegeket fordított a klímaváltozás elleni küzdelemre, most úgy véli, hogy a világ vezetőinek inkább más problémákra kellene összpontosítaniuk.
A szakértők szerint a szomorú valóság az, hogy az emberiség valószínűleg saját magát fogja elpusztítani, még mielőtt a klímaváltozás legsúlyosabb hatásai érezhetővé válnának. A világ minden táján fejlesztett hatalmas mesterséges intelligencia modellektől kezdve a pusztító biológiai fegyverekig, az emberiség gyors ütemben teremti meg a saját pusztulásának eszközeit.
Azonban, az úgynevezett egzisztenciális kockázatokat tanulmányozó tudósok szerint a legnagyobb fenyegetés a teljes nukleáris háború.
A kulcsfontosságú különbség az időben keresendő. A klímaváltozás évtizedek alatt bontakozik ki, egy nukleáris háború viszont néhány órán belül véget vethet a civilizációnak
- magyarázta Dr. Rhys Crilley, a Glasgow-i Egyetem nemzetközi kapcsolatok szakértője.
A klímaváltozás egy lassan égő válság, amely már most is átalakítja a világunkat, és a jövőben még súlyosabb lesz, míg a nukleáris fegyverek az azonnali, teljes pusztulás lehetőségét hordozzák.
- tette hozzá.
Egy nyílt levélben, amelyet az ENSZ COP30 klímacsúcsa előtt tett közzé, Gates kijelentette, hogy a klímaváltozás nem az emberiséget fenyegető legnagyobb veszély. A 70 éves milliárdos elismerte, hogy a klímaváltozás a szegény embereket fogja a leginkább sújtani, de úgy véli, a végítéletszerű hozzáállás téves.
Az emberek a belátható jövőben továbbra is képesek lesznek élni és boldogulni a Föld legtöbb részén
- írta levelében.
Ami igazán aggasztó, hogy a nukleáris fegyverek bevetésének lehetősége már nem is tűnik távoli rémálomnak.
Ezek a kockázatok nem elméleti jellegűek: a fegyverek léteznek, a nukleáris hatalmak közötti feszültségek fokozódnak, és úgy tűnik, egyre inkább hajlandók erőt alkalmazni, miközben nukleáris fenyegetéseket tesznek.
- tette hozzá Dr. Crilley.
Ez önmagában is rémisztő kilátás, de a kutatások szerint még egy viszonylag korlátozott nukleáris háború is az emberiség végét jelentheti. Amikor egy atombomba felrobban, óriási tüzek keletkeznek, amelyek hamu- és poroszlopokat juttatnak a légkörbe. Ahogy egy szupervulkán kitörése esetén is, ez a porréteg elzárná a Nap fényét, és évekre nukleáris télbe süllyesztené a bolygót.
A modern klímamodellek szerint egy nukleáris konfliktus egy kisebb jégkorszakot idézne elő, amely évezredekig eltarthat. A napfény csökkenése akár 10 fokos globális lehűlést is okozhat, összeomlasztva a világ mezőgazdaságát és a globális élelmiszerellátást.
A nukleáris fenyegetésen túl egyes kutatók a mesterségesen előállított biológiai fegyverek veszélyétől is egyre inkább tartanak. 1973 óta, amikor a tudósok megalkották az első génmódosított baktériumot, az emberiség folyamatosan növeli a halálos kórokozók létrehozásának képességét.
A mesterséges intelligencia gyors fejlődése miatt ezek az eszközök ma már könnyebben előállíthatók, mint valaha. Még egy véletlen laboratóriumi szivárgás is képes lehet egy olyan járványt elindítani, amely messze felülmúl mindent, amit az emberiség eddig megtapasztalt.
Bár Gates meglehetősen biztos abban, hogy a klímaváltozás nem fogja elpusztítani az emberiséget, a szakértők nem ilyen derűlátók. Egyes kutatók szerint a klímaváltozást is az egzisztenciális kockázatok közé kellene sorolni, a nukleáris háború mellett. Nem feltétlenül azért, mert egyenesen végítéletet hozna, hanem azért, mert súlyosbítja az összes többi veszélyt - írta a Daily Mail.
