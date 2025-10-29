Döbbenetes fordulat: ez lesz a felelős az emberiség végső pusztulásáért

Egy meglepő hangnemváltásban Bill Gates azt állította, nem a klímaváltozás fogja az emberiség pusztulását okozni. Azonban ez még nem jelent örömhírt, ugyanis a milliárdos szerint valami sokkal veszélyesebb dolog várhat ránk.

Úgy tűnik, mégsem a klímaváltozás fog az emberiség pusztulásához vezetni. (Képünk illusztráció) Fotó: N. Steele / Shutterstock

Annak ellenére, hogy a Microsoft alapítója 122 milliárd dolláros vagyonából óriási összegeket fordított a klímaváltozás elleni küzdelemre, most úgy véli, hogy a világ vezetőinek inkább más problémákra kellene összpontosítaniuk.

Ha nem a klímaváltozás fog vezetni az emberiség pusztulásához, akkor mi?

A szakértők szerint a szomorú valóság az, hogy az emberiség valószínűleg saját magát fogja elpusztítani, még mielőtt a klímaváltozás legsúlyosabb hatásai érezhetővé válnának. A világ minden táján fejlesztett hatalmas mesterséges intelligencia modellektől kezdve a pusztító biológiai fegyverekig, az emberiség gyors ütemben teremti meg a saját pusztulásának eszközeit.

Azonban, az úgynevezett egzisztenciális kockázatokat tanulmányozó tudósok szerint a legnagyobb fenyegetés a teljes nukleáris háború.

A kulcsfontosságú különbség az időben keresendő. A klímaváltozás évtizedek alatt bontakozik ki, egy nukleáris háború viszont néhány órán belül véget vethet a civilizációnak

- magyarázta Dr. Rhys Crilley, a Glasgow-i Egyetem nemzetközi kapcsolatok szakértője.

A klímaváltozás egy lassan égő válság, amely már most is átalakítja a világunkat, és a jövőben még súlyosabb lesz, míg a nukleáris fegyverek az azonnali, teljes pusztulás lehetőségét hordozzák.

- tette hozzá.

Egy nyílt levélben, amelyet az ENSZ COP30 klímacsúcsa előtt tett közzé, Gates kijelentette, hogy a klímaváltozás nem az emberiséget fenyegető legnagyobb veszély. A 70 éves milliárdos elismerte, hogy a klímaváltozás a szegény embereket fogja a leginkább sújtani, de úgy véli, a végítéletszerű hozzáállás téves.

Az emberek a belátható jövőben továbbra is képesek lesznek élni és boldogulni a Föld legtöbb részén

- írta levelében.

Ami igazán aggasztó, hogy a nukleáris fegyverek bevetésének lehetősége már nem is tűnik távoli rémálomnak.

Ezek a kockázatok nem elméleti jellegűek: a fegyverek léteznek, a nukleáris hatalmak közötti feszültségek fokozódnak, és úgy tűnik, egyre inkább hajlandók erőt alkalmazni, miközben nukleáris fenyegetéseket tesznek.

- tette hozzá Dr. Crilley.

Ez önmagában is rémisztő kilátás, de a kutatások szerint még egy viszonylag korlátozott nukleáris háború is az emberiség végét jelentheti. Amikor egy atombomba felrobban, óriási tüzek keletkeznek, amelyek hamu- és poroszlopokat juttatnak a légkörbe. Ahogy egy szupervulkán kitörése esetén is, ez a porréteg elzárná a Nap fényét, és évekre nukleáris télbe süllyesztené a bolygót.

A modern klímamodellek szerint egy nukleáris konfliktus egy kisebb jégkorszakot idézne elő, amely évezredekig eltarthat. A napfény csökkenése akár 10 fokos globális lehűlést is okozhat, összeomlasztva a világ mezőgazdaságát és a globális élelmiszerellátást.