Közeleg a világvége: már csak 4 napja van hátra az emberiségnek

Egy tudós arra figyelmeztette az embereket, hogy a hónap vége előtt menjenek szabadságra, mert egy földönkívüli támadás fenyeget. Avi Loeb, a Harvard asztrofizikusa úgy véli, hogy egy Föld felé tartó óriási aszteroida valójában egy földönkívüli űrjármű lehet.
A Naprendszerünkön át száguldó titokzatos csillagközi objektumot, a 3I/ATLAS-t először július 1-jén észlelték, és a legtöbb tudós üstökösnek hiszi. Loeb professzor, aki az objektumot követi, azonban figyelmeztetett: „Azért jöhet, hogy megmentsen vagy elpusztítson minket.”
Loeb professzor arra figyelmeztetett, hogy ha a tárgy egy idegen űrhajó, meglepetésszerű támadást indíthat bolygónk ellen, amikor október 29-én eléri a Naphoz legközelebbi pontját. Figyelmeztetett: „Ha még pihenni szeretnél, akkor október 29-ig menj el szabira. Mert ki tudja, mi fog történni.”
A korábbi pályájának számításai alapján azt jósolta, hogy november 21. és december 5. között érheti el a Földet. A hatalmas objektum, amely Manhattan méretű és becslések szerint 33 milliárd tonnát nyom, majdnem kétszer olyan gyorsan halad, mint a korábbi csillagközi látogatók. A képek azt mutatják, hogy másodpercenként négy gramm nikkelt tartalmazó felhőt bocsát ki, vas nyomai nélkül, egy olyan fémötvözetet, amelyet a természetben még soha nem láttak, és üstökösökben sem hallottak. A végeredmény egy nikkel-tetrakarbonil nevű ötvözet, amelyet korábban csak emberi gyártásban láttak – mondta Loeb professzor a New York Postnak.
Loeb professzor, aki elméleti fizikát tanít a Harvardon és az Asztrofizikai Központ igazgatója, régóta határozottan állítja, hogy a 3I/ATLAS-szal kapcsolatban valami nem stimmel. Szerinte egy idegen űrhajóról van szó.
