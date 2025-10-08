Közeleg a világvége? A mesterséges intelligencia már vírusok tervezésére is képes

Hihetetlennek hangozhat, de igaz: a kaliforniai Stanford Egyetem kutatói a mesterséges intelligencia segítségével teljesen új, fertőző vírust hoztak létre. A tudósok az „Evo” nevű mesterséges intelligencia modellt használták, amely a ChatGPT-hez hasonló módon tanul, ám nem szövegekből, hanem több millió baktériumvírus genomjából.

Talán hamarosan az életünkre fog törni a mesterséges intelligencia! / Fotó: Pexels (Képünk illusztráció)

Az eredmények megdöbbentőek voltak. A kutatók több ezer mesterséges intelligencia által generált szekvenciát értékeltek, mielőtt 302 életképes bakteriofágra szűkítették volna le őket. A tanulmány kimutatta, hogy 16 baktérium képes levadászni és elpusztítani az Escherichia coli (E. coli) törzseit is, amely az embereknél megbetegedést okozó, gyakori baktérium. A tanulmány szerzője, Brian Hie, a Stanford Egyetem számítógépes biológia professzora szerint a következő lépés már a mesterséges intelligencia által generált élet lehet.

Habár a mesterséges intelligencia által létrehozott vírusok egyelőre bakteriofágok, vagyis csak baktériumokat képesek megfertőzni, az embereket nem, néhány szakérő attól tart, egy ilyen technológia akár egy új világjárványt is kirobbanthat, vagy egy új, katasztrofális erejű biológiai fegyvert hozhat létre - írja a Daily Mail.



A mesterséges intelligencia által vezérelt fehérjetervezés jelenleg az MI egyik legizgalmasabb, leggyorsabb ütemű területe, de ez a sebesség aggodalomra ad okot a potenciális rosszindulatú felhasználásokkal kapcsolatban is

- figyelmeztetett Eric Horvitz, a Microsoft informatikusa és tudományos igazgatója.

A Stanford Egyetem egyik kutatója, Samuel King ehhez annyit tett hozzá:

Meglepő és izgalmas volt látni, hogy az Evo valóban működőképes vírusokat hozott létre. Ez a technológia hatalmas lehetőséget kínál a gyógyászatban – de épp ezért felelősségteljesen kell bánnunk vele.

Jonathan Feldman, a Georgia Institute of Technology számítástechnikai és biológiakutatója még keményebben fogalmazott:

Közel sem állunk még készen egy olyan világra, amelyben a mesterséges intelligencia működő vírust képes létrehozni. Ugyanakkor annak kell lennünk, mert egy ilyen világban élünk.

A mesterséges intelligencia már most is képes új fehérjéket, sőt toxikus anyagokat létrehozni, amelyek képesek kijátszani a biztonsági rendszereket. A Microsoft kutatói szerint a technológia elképesztő sebességgel fejlődik, és ezzel együtt a biológiai kockázatok is egyre nagyobbak. Craig Venter, San Diegó-i biológus és vezető genomikai szakértő úgy fogalmazott:

„Komoly aggodalmaim lennének, ha valaki ugyanezt a technológiát például himlő- vagy anthrax vírusra alkalmazná. Az ilyen kísérletekkel játszani szó szerint a tűzzel való játék.”