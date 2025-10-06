Ázsia ExpresszSallai NóraKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
Zala György aradi Szabadság-szobrának Hungária alakja - a szobor az aradi vértanúk előtti tisztelgésként készült el.

Október 6.: a megtorlás és a példátlan bátorság napja - Az aradi vértanúk emlékére

október 6.
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 06. 07:45
aradi vértanúk1848-49-es forradalom és szabadságharc
1849. október 6. a magyar történelem egyik legfeketébb napja, amikor a forradalom és szabadságharc leverése után a hatalom példát statuált. Ez az aradi vértanúk emléknapja, akik halálukkal máig a hazáért hozott áldozat szimbólumai.
Etédi Alexa
A szerző cikkei

1849 őszén Magyarország már elvesztette szabadságharcát. A világosi fegyverletétel után az osztrák hatalom nem elégedett meg a katonai győzelemmel: példát akart statuálni. Az október 6-i kivégzések - amely a magyar történelem egyik legsötétebb napja lett - ennek a kegyetlen megtorlásnak váltak jelképévé, míg az aradi vértanúk áldozatvállalása ma is példamutató.  

az aradi vértanúk kivégzése festményen
Az aradi vértanúk kivégzése (Thorma János, a nagybányai művésztelep alapítójának festménye)
Fotó: wikipedia

Kik voltak az aradi vértanúk?

A „tizenhárom aradi vértanú” között tizenkét tábornok és egy ezredes szerepelt: Dessewffy Arisztid, Kiss Ernő, Schweidel József, Pöltenberg Ernő, Török Ignác, Láhner György, Knézich Károly, Nagysándor József, Leiningen-Westerburg Károly, Aulich Lajos, Damjanich János, Vécsey Károly és Lázár Vilmos. Az ítéleteket szeptember végén hozták meg, a végrehajtásra október 6-án került sor. Négyüket golyó általi halálra ítélték, a többi kilencet felakasztották.

az aradi 13 vértanú arcképe
Az aradi tizenhárom vértanú arcképe Barabás Miklós litográfiáján Forrás: wikipedia

Bár a magyar emlékezetben ez a 13 név él, Aradon és környékén több honvédtisztet is kivégeztek 1849 augusztusa és 1850 februárja között. Az első áldozat Ormai Norbert ezredes volt, az utolsó Hauk Lajos alezredes. Az október 6-i események azonban szimbolikus erővel bírtak, ezért vált ez a nap a nemzeti gyász fő napjává.

Ormai Norbert ezredes, akit szintén Aradon végeztek ki
Ormai Norbert ezredes, az első aradi kivégzett, aki 1849. augusztus 22-én hunyt el, kötél általi halállal Forrás: wikipedia

Ugyanezen a napon Pesten is kivégeztek egy politikai vezetőt: gróf Batthyány Lajost, az első felelős magyar miniszterelnököt. Ez a kettős tragédia tette különösen súlyossá a dátumot.

Emlékezés a kivégzés helyszínén

A kivégzéseket az aradi vár északi sáncai mellett hajtották végre. Ma emlékmű és obeliszk áll itt, amelyet 1881-ben avattak fel. Azóta ez a helyszín a megemlékezések központja, ahol minden évben koszorúk és mécsesek jelzik a tiszteletadást. A vértanúk maradványait 1974-ben az emlékmű közelében temették újra.

az aradi vértanúk kivégzésének helye
A helyszín, ahol az aradi vértanúkat kivégezték, Cserna Károly képén Forrás: wikipedia

A XIX. század második felében az emlékezés még sokáig tiltott volt, a gyásznapot titokban tartották meg. Csak a kiegyezés után vált nyilvánossá, 1890-től pedig országos rendezvények kapcsolódtak hozzá. A Zala György által készített, és 1890-ben felavatott aradi Szabadság-szobor és a különféle síremlékek is hozzájárultak ahhoz, hogy az esemény történelmi jelentősége megőrződjön.

az aradi Szabadság-szobor
Zala György 1885. október 6-án, a vértanúk halálának napján kezdte el a Szabadság-szobor megalkotását. Először az Ébredő szabadság alakja készült el, majd a Harckészség és az Áldozatkészség követte. Végül a Haldokló harcos, illetve a csoport főalakja, a Hungária is elkészült
Fotó: wikipedia

A történelmi üzenet

Az aradi vértanúk sorsa több szempontból is figyelemre méltó. A tábornokok között ugyanis nemcsak magyarok voltak, hanem német, szerb, horvát, osztrák, sőt, még örmény származású tisztek is. Ez jól rávilágít arra, hogy a szabadságharc ügye nem kizárólag etnikai, hanem politikai és katonai közösségvállalás kérdése is volt egyben.

az aradi vértanúk emlékoszlopa
Az aradi vértanúk emlékoszlopa a kivégzések helyén. 1974 óta tizenegy aradi hős nyughelye Forrás: wikipedia

Október 6. így egyszerre jelképe a szabadságért hozott áldozatnak és a hatalom kegyetlen bosszújának. A vértanúk nevei máig a kitartás, a hűség és a katonai becsület szimbólumai. Az emléknap üzenete világos: a szabadságért folytatott küzdelem ára nagy lehet, de a példát adó kiállás generációkon át fennmarad.

