Van, kinek még emlékeiben él: te mennyit tudsz a Rákosi-rendszerről? Kvíz

Ma, szeptember 23-án szomorú évfordulóra emlékezünk, amely mélyen beleégett Budapest, és egyben az egész ország történelmébe. Rákosi Mátyás parancsára 1951-ben ezen a napon kezdődött a Regnum Marianum templom lerombolása, egy olyan esemény, amely szomorú szimbólumává vált a Rákosi-korszak vallás- és kultúraellenes, embertelen politikájának.

Rákosi Mátyás neve egy egész korszakot fémjelzett, amely a Magyar történelem egyik legborzalmasabb időszaka volt.

Fotó: wikipedia

Rákosi Mátyás és kora: Mit tudsz a diktatúráról?

A kommunista vezetés a templom helyén egy Felvonulási teret és egy Sztálin-szobrot akart felépíteni, és ezért nem habozott ledönteni a gyönyörű Regnum Marianum templomot. Az épület megmentéséért hősies, de hiábavaló küzdelem zajlott. Az emberek élőlánccal próbálták megállítani a munkagépeket, ám a kommunista hatalom kíméletlenül eltiporta a tiltakozókat.

Az épület teljes lebontása hónapokig tartott, míg végül felrobbantották, és a maradványokat az altemplomba temették. A szocialista kultúrpolitika még a templom létezésének emlékét is igyekezett kitörölni a köztudatból.

Ma, az évfordulón arra kérünk, emlékezzünk együtt a történelem sötét időszakára. Milyen jól ismered a Rákosi-korszakot és a kommunista diktatúrát? Töltsd ki kvízünket és teszteld a tudásod!