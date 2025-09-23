Van, kinek még emlékeiben él: te mennyit tudsz a Rákosi-rendszerről? Kvíz

Ma, szeptember 23-án szomorú évfordulóra emlékezünk, amely mélyen beleégett Budapest, és egyben az egész ország történelmébe. Rákosi Mátyás parancsára 1951-ben ezen a napon kezdődött a Regnum Marianum templom lerombolása, egy olyan esemény, amely szomorú szimbólumává vált a Rákosi-korszak vallás- és kultúraellenes, embertelen politikájának.
A kommunista vezetés a templom helyén egy Felvonulási teret és egy Sztálin-szobrot akart felépíteni, és ezért nem habozott ledönteni a gyönyörű Regnum Marianum templomot. Az épület megmentéséért hősies, de hiábavaló küzdelem zajlott. Az emberek élőlánccal próbálták megállítani a munkagépeket, ám a kommunista hatalom kíméletlenül eltiporta a tiltakozókat.
Az épület teljes lebontása hónapokig tartott, míg végül felrobbantották, és a maradványokat az altemplomba temették. A szocialista kultúrpolitika még a templom létezésének emlékét is igyekezett kitörölni a köztudatból.
Ma, az évfordulón arra kérünk, emlékezzünk együtt a történelem sötét időszakára. Milyen jól ismered a Rákosi-korszakot és a kommunista diktatúrát? Töltsd ki kvízünket és teszteld a tudásod!
