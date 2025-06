/Emlékezzünk az 1956-os forradalom mártírjaira! Tóth Ilonka orvostanhallgató megrázó, igaz története

Emléke arra ösztönöz, hogy soha ne hagyjuk, hogy a félelem vagy a közöny eluralkodjon rajtunk. Példája élő bizonyítéka annak, hogy a bátorság és az igazság iránti elkötelezettség örök érték.

Ahogy minden évben, idén is megemlékezünk az 1956-os forradalom mártírjairól, ne feledjük Tóth Ilonkát sem. Története nemcsak a múlt része, hanem a jelen és a jövő tanulsága is. Életútja arra hív minket, hogy értékeljük a szabadságot, és tiszteljük azokat, akik érte küzdöttek, még akkor is, ha az ár a legdrágább volt: az életük.

