Torma Zsófia nyomában: 5 úttörő nő, akiről nem is hallottál, pedig a férfiak helyett is történelmet írtak

Szeptember 27-én a világ első női régésze, Torma Zsófia születésnapján (1832) azokra az úttörő asszonyokra emlékezünk, akik vették a bátorságot és a férfiak uralta világban megküzdöttek azért, amit ma már természetesnek veszünk: a jogért az érvényesüléshez. Úttörő nőként volt elég merszük és elhivatottságuk, hogy kiálljanak az álmaikért. Ennek apropóján cikkünkben az előtt a néhány kivételes asszony előtt tisztelgünk, akik elsőként tették le kézjegyüket a tudományos és üzleti életben, és ezzel inspirálták azon nőtársaikat, akik hozzájuk hasonlóan a szakmai szenvedély és a kitartás útján jártak.

Úttörő nők: Torma Zsófia, az első régésznő sikerrel tört be a férfiak uralta tudományos életbe

Fotó: wikipedia

Úttörő nők nyomában

1. Torma Zsófia, az első régésznő

Torma Zsófia édesapja, Torma József történész ösztönzésére autodidakta módon kezdett foglalkozni a Hunyad megyei őskori lelőhelyekkel. 1875-ben a Tordos környéki őstelep feltárása során agyagedényeket és cseréptöredékeket fedezett fel, amelyek hamarosan nemzetközi figyelmet kaptak. Kutatásai során saját költségén finanszírozta a munkát, miközben kora férfi kutatóinak gúnyolódásával és elutasításával kellett szembenéznie.

Nemzetközi kongresszusokon, Németországban és más európai országokban is bemutatta eredményeit, legkiemelkedőbb munkája, az Ethnographische Analogien 1894-ben látott napvilágot. Halála előtt, 1899-ben, a kolozsvári egyetem tiszteletbeli doktorrá avatta, így ő lett az első nő Magyarországon, akit e megtiszteltetés ért. Torma Zsófia életének és munkásságának története a kitartás, az önállóság és a szakmai kiválóság példája, és emlékeztet bennünket arra, hogy a tudományban a nők is kiemelkedő eredményeket érhetnek el.

2. Katherine G. Johnson, Dorothy Vaughan és Mary Jackson: a NASA első afroamerikai tudományos munkatársai

Katherine G. Johnson, Dorothy Vaughan és Mary Jackson három afroamerikai nő volt, akik a NASA-nál dolgozva kulcsszerepet játszottak az űrutazás történetében. Sem a nemük, sem a bőrszínük nem volt elfogadott, mégis megalázó helyzeteken emelkedtek felül a tudományért. Élő számítógépekként végezték el a bonyolult számításokat, amelyek John Glenn és az Apollo-missziók sikeréhez vezettek.