Torma Zsófia nyomában: 5 úttörő nő, akiről nem is hallottál, pedig a férfiak helyett is történelmet írtak

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 27. 20:15
A tudomány és a történelem nagy pillanatait azok írják, akik mertek szembemenni a korabeli elvárásokkal. Ma – Torma Zsófia, az első régésznő születésnapján – emlékezzünk azokra, akik életükkel és munkásságukkal példát mutattak: ezek az úttörő nők inspirációt jelentenek mindannyiunk számára.
Etédi Alexa
Szeptember 27-én a világ első női régésze, Torma Zsófia születésnapján (1832) azokra az úttörő asszonyokra emlékezünk, akik vették a bátorságot és a férfiak uralta világban megküzdöttek azért, amit ma már természetesnek veszünk: a jogért az érvényesüléshez. Úttörő nőként volt elég merszük és elhivatottságuk, hogy kiálljanak az álmaikért. Ennek apropóján cikkünkben az előtt a néhány kivételes asszony előtt tisztelgünk, akik elsőként tették le kézjegyüket a tudományos és üzleti életben, és ezzel inspirálták azon nőtársaikat, akik hozzájuk hasonlóan a szakmai szenvedély és a kitartás útján jártak.

úttörő nők, Torma Zsófia régésznő
Úttörő nők: Torma Zsófia, az első régésznő sikerrel tört be a férfiak uralta tudományos életbe
Fotó: wikipedia

Úttörő nők nyomában

1. Torma Zsófia, az első régésznő

Torma Zsófia édesapja, Torma József történész ösztönzésére autodidakta módon kezdett foglalkozni a Hunyad megyei őskori lelőhelyekkel. 1875-ben a Tordos környéki őstelep feltárása során agyagedényeket és cseréptöredékeket fedezett fel, amelyek hamarosan nemzetközi figyelmet kaptak. Kutatásai során saját költségén finanszírozta a munkát, miközben kora férfi kutatóinak gúnyolódásával és elutasításával kellett szembenéznie.

Nemzetközi kongresszusokon, Németországban és más európai országokban is bemutatta eredményeit, legkiemelkedőbb munkája, az Ethnographische Analogien 1894-ben látott napvilágot. Halála előtt, 1899-ben, a kolozsvári egyetem tiszteletbeli doktorrá avatta, így ő lett az első nő Magyarországon, akit e megtiszteltetés ért. Torma Zsófia életének és munkásságának története a kitartás, az önállóság és a szakmai kiválóság példája, és emlékeztet bennünket arra, hogy a tudományban a nők is kiemelkedő eredményeket érhetnek el.

2. Katherine G. Johnson, Dorothy Vaughan és Mary Jackson: a NASA első afroamerikai tudományos munkatársai

Katherine G. Johnson, Dorothy Vaughan és Mary Jackson három afroamerikai nő volt, akik a NASA-nál dolgozva kulcsszerepet játszottak az űrutazás történetében. Sem a nemük, sem a bőrszínük nem volt elfogadott, mégis megalázó helyzeteken emelkedtek felül a tudományért. Élő számítógépekként végezték el a bonyolult számításokat, amelyek John Glenn és az Apollo-missziók sikeréhez vezettek.

úttörő nők, Mary Jackson a NASA mérnöke
Mary Jackson, a NASA első fekete mérnökeként írta be nevét a történelembe Forrás: wikipedia

Mary Jackson a NASA első afroamerikai női mérnöke lett, Dorothy Vaughan az IBM-számítógépek első afroamerikai női felügyelője, Katherine Johnson pedig navigációs és elemzői munkájával biztosította az űrutazások sikerét. Egyikük sem feledkezett meg mind eközben családjáról és közösségéről sem, életük a kitartás és az elszántság példája lett. A számolás joga című film e három kimagasló asszony életpályáját mutatja be, érzékletesen ábrázolva a nehézségeket és a sikereket.

3. Elizabeth Blackwell, a világ első orvosnője

Elizabeth Blackwell volt az Egyesült Államok – és a világ – első női orvosa, aki áttörte a nemi előítéletek falát, és 1849-ben orvosi diplomát szerzett. Kezdetben tanárnőként dolgozott, de egy barátja betegsége arra indította, hogy az orvostudomány felé forduljon. 1847-ben felvették a New York-i Geneva Medical College-ba, ahol férfi társaival szemben kellett bizonyítania rátermettségét.

úttörő nők, Elisabeth Blackwell orvosnő
Elisabeth Blackwell, a világ első orvosnője Forrás: wikipedia

Később megalapította a New York-i Női és Gyermekkórházat, és jelentős szerepet vállalt az ápolónők képzésében az amerikai polgárháború alatt. Európában is folytatta tevékenységét, 1874-ben Londonban létrehozta a Női Orvostudományi Iskolát. Élete során aktívan kampányolt a nők oktatásáért, a társadalmi reformokért, és számos orvosi úttörő munkát végzett, miközben saját magánéletét és függetlenségét is megőrizte.

4. Ada Lovelace: a számítógép-programozás pionír asszonya

Az angol Augusta Ada King, Lovelace grófnője, ismertebb nevén Ada Lovelace, a matematika egyik kiemelkedő alakja volt. Leginkább Charles Babbage Analitikai Gépével kapcsolatos munkájáról ismert, és ő ismerte fel elsőként, hogy a gép a számításon túl más feladatokra is képes lehet. A költő, Lord Byron és Anne Isabella Milbanke egyetlen törvényes gyermeke volt, s bár apját sosem ismerte, mert a költő Ada egy hónapos korában elvált az anyjától, majd Görögországba távozott, így a lány édesanyja irányítása alatt nevelkedett.

úttörő nők, Ada Lovelace matematikus
Ada Lovelace, Lord Byron lánya a matematika és a programozás területén tette le a névjegyét Forrás: wikipedia

Már fiatalon kitűnt matematikai tehetségével, és Mary Somerville segítségével megismerkedett Babbage-dzsel, akivel hosszú munkakapcsolat alakult ki. 1842–43-ban lefordította Luigi Menabrea cikkét az Analitikai Gépről, kiegészítve jegyzetekkel, amelyek az első publikált számítógépes programnak számítanak. Lovelace felismerte a számítógépek kreatív lehetőségeit, például a zene és az adatok manipulációját. Élete során számos betegséggel küzdött, de tudományos és társadalmi kapcsolatai révén maradandó nyomot hagyott a számítástechnika történetében.

5. Madam CJ Walker: az Amerikai Egyesült Államok első fekete női milliomosa, üzletasszony

Madam CJ Walker-nek, (Sarah Breedlove) számos hátráltató tényezővel kellett megküzdenie ahhoz, hogy sikerrel járjon: fekete rabszolgaszülők lányaként, iskolázatlan árvaként lett az Egyesült Államok első fekete milliomos nője. Sarah 1867-ben született Louisianában, s miután szülei korán meghaltak, a kislány mindössze három hónapig járt iskolába. Ennek ellenére később saját hajápolási termékeket kezdett fejleszteni fekete nők számára, és megalapította a Madam CJ Walker Manufacturing Companyt, amellyel Amerika első női milliomosai közé emelkedett.

úttörő nők, Madam CJ Walker milliomosnő
Madam  CJ Walker számos hátráltató tényezővel küzdött meg, mire az Egyesült Államok első fekete bőrű milliomos nőjévé vált
Fotó: wikipedia

Walker nemcsak üzletasszony volt, hanem aktív filantróp és politikai aktivista is: támogatta az NAACP-t, ösztöndíjakat alapított, és közösségi központokat hozott létre. Ösztönözte a fekete nőket a gazdasági függetlenségre, és országos hálózatot épített ki értékesítési ügynökei számára. Walker ikonikus Villa Lewarója az afroamerikai társadalmi élet és kulturális találkozóhelyévé vált. 1919-ben hunyt el, de öröksége ma is él, termékei, vállalkozása és a róla elnevezett múzeumok révén. 

