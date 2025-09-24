Fantasztikus hírt jelentett be a NASA, erre már 50 éve nem volt példa

A NASA nemrég bejelentette, hogy űrhajósokat indít el egy Hold körüli útra: mint mondták, a célba juttatáshoz épített rakéta nagyjából már fel van szerelve és indulásra kész. Ez lesz 50 év után az első alkalom, hogy bármely ország legénységi holdmissziót hajt végre, amely hatalmas lépcsőfokot jelent az emberiség számára az első marsi út végrehajtásához.

Hatalmas bejelentést tett a NASA / Fotó: Pixabay (illusztráció)

A terveik bejelentésekor az amerikai űrügynökség az X-en azt írta:

A szakértők megvitatják az Artemis II küldetés legújabb eredményeit. Az Artemis II, amely jövőre négy űrhajóst küld a Hold köré, felkészít minket a Hold felszínére irányuló legénységi küldetésekre és a jövőbeni marsi küldetésekre.

A NASA korábban 2026 április végére tűzte ki a kilövést, de most azt remélik, hogy előrehozhatják a küldetést februárra, és 2027-ben már le is szállhatnak a Holdon. A tíznapos utazás során az űrhajósok tesztelik az űrhajót és a jövőbeli Holdra szállásokhoz szükséges rendszereket. Ez lesz az Artemis program második indítása, amelynek célja nemcsak az űrhajósok leszállása, hanem egy hosszú távú emberi jelenlét létrehozása is a Holdon - írja a Mirror.

Charlie Blackwell-Thompson, az Artemis indítóprogramjának igazgatója elmondta, az űrhajósok szállítására épített Space Launch System (SLS) rakéta nagyjából már össze van szerelve és indulásra kész. Az utolsó lépések az Orion legénységi kapszula befejezése, az SLS-hez való csatlakoztatása és a földi tesztek befejezése.

Az első, 2022 novemberében lezajlott Artemis-küldetés egyébként 25 napig tartott: ennek során egy személyzet nélküli űrhajót küldtek a Hold köré, mielőtt sikeresen visszatért volna a Föld légkörébe. Habár a küldetés nagyrészt sikeres volt, a visszatérés során hővédő pajzs problémákat tártak fel, amelyeket azóta már kijavítottak.

