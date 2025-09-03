Titokzatos üzenet érkezett az űrből – A tudósok szerint UFO-k lehettek

Évtizedek óta záporoznak a Földre titokzatos jelek a világegyetem legmélyéről. A legtöbb rádióhullám és kozmikus sugárzás természetes eredetű – pulzárok, összeütköző csillagok vagy éppen a Nap bocsátja ki őket. De akadnak olyan jelek is, amelyekre a tudomány a mai napig nem talált magyarázatot. És sok szakértő szerint ezek akár földönkívüliek üzenetei is lehetnek.
A legismertebb mind közül a híres „WOW!”-jel, amelyet 1977-ben fogtak először. Az annyira erős és szokatlan volt, hogy Jerry Ehman csillagász nem tudott mást írni a távcső adatai mellé, mint egyetlen szót: „Wow!”. A 72 másodpercig tartó jelenségre még ma sincs megnyugtató magyarázat. Bár új kutatások szerint egy haldokló csillag energia-kitörése állhat a háttérben, a kutatók elismerik: az idegen eredet sem zárható ki.
Idén egy másik rejtély is borzolta a tudósok kedélyeit: az ASKAP J1832–0911 nevű objektum 14 700 fényévnyire a Földtől, szabályos időközönként rádióhullámokat és röntgensugarakat bocsát ki. A tudomány jelenlegi állása szerint ilyet még soha nem láttak. Lehet, hogy egy új égitest-típus, de az is elképzelhető, hogy valami egészen más, amit nem értünk.
2024-ben újabb szenzáció érkezett: egy gyors rádiókitörés (FRB 20220610A) nyolcmilliárd éven át utazott az űrben, mielőtt elérte a Földet. A NASA Hubble teleszkópja egy ősi galaxis-halmazból azonosította a forrást. Ezek a rövid, véletlenszerű felvillanások újra és újra felvetik a kérdést: vajon egy idegen civilizáció próbál kapcsolatba lépni velünk?
És ha mindez nem lenne elég, a közelmúltban a kutatók felfedezték az K2–18b nevű bolygót, amely 124 fényévre található tőlünk, és amelynek légkörében olyan vegyületeket mutattak ki, amelyeket a Földön csak élőlények állítanHak elő. A tudósok szerint ez a legígéretesebb nyom arra, hogy élet létezhet a Naprendszeren kívül, írja a Daily Mail.
A felfedezések újra és újra előhozzák a legendás Fermi-paradoxont: ha a Tejútrendszerben számtalan lakható bolygó létezik, miért nem találkoztunk még intelligens élettel? Lehet, hogy a civilizációk elpusztítják magukat, mielőtt kapcsolatba léphetnének másokkal, vagy egyszerűen túl messze vannak egymástól ahhoz, hogy üzeneteik célba érjenek.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.