Titokzatos üzenet érkezett az űrből – A tudósok szerint UFO-k lehettek

Évtizedek óta záporoznak a Földre titokzatos jelek a világegyetem legmélyéről. A legtöbb rádióhullám és kozmikus sugárzás természetes eredetű – pulzárok, összeütköző csillagok vagy éppen a Nap bocsátja ki őket. De akadnak olyan jelek is, amelyekre a tudomány a mai napig nem talált magyarázatot. És sok szakértő szerint ezek akár földönkívüliek üzenetei is lehetnek.

UFO-k üzennek a világűrből?

Fotó: Pexels

A legismertebb mind közül a híres „WOW!”-jel, amelyet 1977-ben fogtak először. Az annyira erős és szokatlan volt, hogy Jerry Ehman csillagász nem tudott mást írni a távcső adatai mellé, mint egyetlen szót: „Wow!”. A 72 másodpercig tartó jelenségre még ma sincs megnyugtató magyarázat. Bár új kutatások szerint egy haldokló csillag energia-kitörése állhat a háttérben, a kutatók elismerik: az idegen eredet sem zárható ki.

Idén egy másik rejtély is borzolta a tudósok kedélyeit: az ASKAP J1832–0911 nevű objektum 14 700 fényévnyire a Földtől, szabályos időközönként rádióhullámokat és röntgensugarakat bocsát ki. A tudomány jelenlegi állása szerint ilyet még soha nem láttak. Lehet, hogy egy új égitest-típus, de az is elképzelhető, hogy valami egészen más, amit nem értünk.

2024-ben újabb szenzáció érkezett: egy gyors rádiókitörés (FRB 20220610A) nyolcmilliárd éven át utazott az űrben, mielőtt elérte a Földet. A NASA Hubble teleszkópja egy ősi galaxis-halmazból azonosította a forrást. Ezek a rövid, véletlenszerű felvillanások újra és újra felvetik a kérdést: vajon egy idegen civilizáció próbál kapcsolatba lépni velünk?

És ha mindez nem lenne elég, a közelmúltban a kutatók felfedezték az K2–18b nevű bolygót, amely 124 fényévre található tőlünk, és amelynek légkörében olyan vegyületeket mutattak ki, amelyeket a Földön csak élőlények állítanHak elő. A tudósok szerint ez a legígéretesebb nyom arra, hogy élet létezhet a Naprendszeren kívül, írja a Daily Mail.

A felfedezések újra és újra előhozzák a legendás Fermi-paradoxont: ha a Tejútrendszerben számtalan lakható bolygó létezik, miért nem találkoztunk még intelligens élettel? Lehet, hogy a civilizációk elpusztítják magukat, mielőtt kapcsolatba léphetnének másokkal, vagy egyszerűen túl messze vannak egymástól ahhoz, hogy üzeneteik célba érjenek.