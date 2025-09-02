„Úgy néz ki, mint egy óriási serpenyő” – Hatalmas UFO-ra bukkantak a Google Mapsen

Úgy néz ki, mint egy óriási serpenyő, vagy egy lezuhant idegen űrhajó efféle és ehhez hasonló találgatások kaptak szárnya egy meghökkentő Google Maps felfedezés kapcsán. Bármi is legyen az Antarktiszon felbukkant furcsa tárgy komoly rémületet váltott ki a Google Maps felhasználói között.

A UFO-ként leírt kerek objektum egy szikla alatt rejtőzik, körülbelül 90 mérföldre (kb. 144 kilométerre) az Antarktisz partjaitól. Mivel eredete ismeretlen, az emberek azt találgatják, hogy ez a furcsa relikvia a Föld alján ember alkotta-e, vagy valami, ami nem ebből a világból való.

Egy amerikai ufológus azt javasolta, hogy az objektum talán beszorult a szikla alá. Mások viszont azt állítják, hogy szándékosan van félig elrejtve, így stratégiailag elhelyezve nehezen észrevehető, mivel valamilyen titokzatos feladatot lát el.

A Google Maps-en a szokatlan szerkezet egyszerűen megtalálható, ha beírjuk a koordinátákat a keresősávba: 66°16'24.5„S 100°59'03.5”E. Ahogy a felhasználók láthatják, körülbelül 72 kilométerre van Mill Islandtől, egy kupolás jégszigettől, az Antarktisz partjainak közelében. Körülbelül 10 kilométerre van az A. B. Dobrowolski Polar Stationtól is, egy alkalmanként aktív lengyel kutatóállomástól.

Érdekes módon az objektum szélén egy ezüstös vonal látható, ami megfelel a popkultúrában hagyományosan ábrázolt UFO-knak. De egyébként egyenletesen fekete színű, ami nagyon kontrasztos a körülötte lévő fehér sziklákkal és hóval. Bár erősen pixeles, a képen furcsa fekete vonalak is láthatók, amelyek a korong alakú tárgy és a szomszédos szikla között húzódnak.

Philip Mantle, egy brit UFO-kutató, a korongot „számára újnak” nevezte, hozzátéve, hogy „még soha nem látott ilyet”, de nem akart spekulációkba bocsátkozni azzal kapcsolatban, hogy mi lehet az.

Nick Pope, a brit Védelmi Minisztérium korábbi UFO-szakértője „érdekes” és „elég kísérteties” objektumnak nevezte, amely „elgondolkodtató”.

Az UFO jelentése „azonosítatlan repülő tárgy”, így a kifejezés nem feltétlenül utal földönkívüli eredetű tárgyra.

