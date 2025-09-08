Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
"Sokkal több van ebben a világban, mint amit el tudunk képzelni" - 20 éven át vizsgált paranormális jelenségeket egy vadőr

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 08. 19:00
A hely sokkal több titkot rejt, mint bárki gondolná. Egy gyönyörű, de hátborzongató völgy Arizonában nemcsak turisták paradicsoma, hanem az UFO-észlelések, szellemek és paranormális jelenségek központja is.

Egy Arizonában található völgyet az Egyesült Államok legfélelmetesebb nemzeti parkjának neveztek el, miután UFO-k és a Nagyláb észleléséről is érkeztek beszámolók.

A rejtélyes nemzeti park nyüzsög az UFO jelenségektől. (Képünk illusztráció) Fotó: Shutterstock AI Generator

A Monument Valley az Utah és Arizona határán helyezkedik el, és tele van furcsa és hátborzongató látványosságokkal. A lélegzetelállító park navajo törzs területen fekszik, és a világ egyik legtöbbet fényképezett helyének tartják lenyűgöző homokkő képződményeivel és sivatagi környezetével.

Stanley Milford Jr. navajo vadőr számára azonban ez a föld nemcsak gyönyörű, hanem tele van szellemekkel, UFO-kkal, földönkívüliekkel és sok mással is.

Sokkal több van ebben a világban, mint amit el tudunk képzelni... Gyorsan megtanultam befogni a számat és kinyitni a fülemet

- írta The Paranormal Ranger című memoárjában.

Milford több mint 20 éven át szolgált vadőrként a parkban. Ebből 11 évet egy titkos csapatban töltött, amely a Navajo Rezervátum területén jelentett UFO- és paranormális aktivitást vizsgálta. Gyermekkorában a nyarakat apjával a rezervátumban töltötte, így jól ismerte a törzs kultúráját, ami segítette munkájában a paranormális jelenségek vizsgálata során. Könyvében felidézett egy esetet, amikor egy láthatatlan ujj érintette meg az ajkát.

Végighúzódott a bajuszomon, egyik oldalról a másikra. Majd két férfihangot hallottam körülbelül egy méterre, de senki sem volt ott

Szemtanúja volt annak is, amikor egy szék átrepült a szobán, egy laptop akkumulátora a falnak csapódott, és pénzérmék estek le, mind fejjel felfelé.

Az egyetlen következtetés az volt, hogy egy szellem azt mondta: "Figyelj, itt vagyok."

Természetesen nem Milford volt az egyedüli a paranormális tapasztalatokkal, kollégája egy "die", magyarul "halj meg" feliratú egydolláros bankjegyet talált, valamint látta, ahogy egy henteskés átrepül a szobán. Az arizonai Window Rock irodai dolgozói hangokat hallottak, és láthatatlan kezek érintését érezték már évtizedek óta.

Ha UFO-észlelésekről van szó, akkor Arizona mondhatni csomópontja a jelenségeknek. A Monument Valley-től mintegy 338 kilométerre fekvő Sedona városa 2000 és 2023 között 484 UFO-észlelésről számolt be. Ezek a számok jóval meghaladják az átlagot, amely 100 000 főre vetítve 34 eset az Egyesült Államokban.

John Polk, egy 56 éves médium és UFO-túravezető májusban azt mondta, hogy szinte minden este lát földönkívüli aktivitást Sedonában, ahol az elmúlt nyolc évben élt. Úgy véli, a város azért ilyen kiemelt helyszín az UFO-k számára, mert nagyon spirituális hely, és a világ kapujának nevezik az örvények miatt, amelyekről azt tartják, hogy más dimenziókba nyíló portálokat képeznek, valamint gyógyító energiát sugároznak.

Polk szerint Sedonában kvarc található a ley-vonalak, más néven láthatatlan hálóvonalak mentén, amelyek gyakran háromszögeket alkotva hordoznak erőteljes energiát, és ezek segítenek felépíteni azt az elektromágneses energiát, amely áramot generál, és végső soron utat nyit a földönkívüliek számára - írta a Daily Mail.

 

