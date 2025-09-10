Elpusztíthatatlan UFO okoz pánikot! A hadsereg rakétájáról pattant vissza

Jemen partjainál fedeztek fel egy azonosítatlan gömböt, amely úgy tűnik, egyenesen lepattan a felé repülő rakétáról. A felvétel kedden, az azonosítatlan anomális jelenségekről (UAP/UFO) szóló kongresszusi meghallgatáson került nyilvánosságra.

Az UFO egyszerűen visszapattant a hadsereg rakétájáról Fotó: Pixabay

A felvételen egy MQ-9 Reaper drón látható, amely egy fénylő gömböt követ Jemen partjainál, majd egy Hellfire rakétát lő ki rá. De ahelyett, hogy az objektumot darabokra robbantotta volna, az úgynevezett „gömb” mintha meg sem érezte volna a találatot, és tovább repült. Videó is készült az esetről 2024 októberében, melyet nem rég hoztak nyilvánosságra.

Eric Burlison képviselő szerint a videó megdöbbentő bizonyíték.

Vannak szerverek, ahol egy egész adatbázis található ilyen típusú videókkal, amelyeket a nyilvánosság sem láthat



- mondta George Knapp, a meghallgatáson résztvevő újságíró, aki hozzáteszi, hogy a rakétának semmilyen hatása nem volt az idegen objektumra. Emellett kifejezte értetlenkedését azzal kapcsolatban, hogy ilyen információkat és videókat miért nem osztanak meg a nyilvánossággal.

A felvétel pont akkor került napvilágra, mikor az amerikai légierő egyik veteránja, Dylan Borland, tanúvallomást tett egy UFO-val kapcsolatos élményéről. 2012-ben a virginiai Langley légibázison volt, amikor egy rejtélyes fehér fény jelent meg az éjszakai égbolton, melyről először azt hitte, hőlégballon. Eskü alatt tett vallomásában kifejtette, hogy egy 30 méteres, háromszög alakú járművet látott maga felett lebegni csendben - számol b róla a The Sun.

A jármű minden sarkánál izzó fények voltak és középen egy fehér gömb vakított.

Olyan volt, mint olvadt arany, láva, plazma – valami folyadék, ami átfolyt a járművön.

Két-három perc elteltével pislákolt a közepén lévő lámpa majd több ezer métert repült a magasba. Dylan egész testében statikus elektromosságot érzett. Ezek után Dylan állítja, adathalászok áldozatává vált és el akarták tussolni felfedezését.