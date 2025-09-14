"Bármi is volt ez, megérdemli az UFO jelzést" - fényes nappal kapott lencsevégre egy UFO-t a fotós

Ha UFO-król vagy szokatlan repülő tárgyakról van szó, a legtöbb ember egyből az Egyesült Államokra gondol helyszínként, azonban egyre több furcsaság bukkan fel a Föld más részein is. Egy ehhez hasonló szokatlan észlelést kapott lencsevégre egy férfi Angliában, ami előtt mindenki tanácstalanul áll.

Bármit is fotózott le a férfi, ő csak UFO-ként hivatkozik rá jellegzetes alakja miatt. (Képünk illusztráció) Fotó: New Africa / Shutterstock

Fényes nappal kapták lencsevégre a csészealj alakú UFO-t

A titokzatos repülő objektumot John Tunnah, helyi fotós és lakos kapta lencsevégre a Yorkshire-i Shipton közelében. A férfi körülbelül 10-12 fotót készített ugyanarról a pontról, de szokatlan módon az objektum csak az egyik képen jelent meg.

Tunnah elmondta, hogy ezek voltak az első képei a kamerán, amit éppen csak megvásárolt. A tárgyra nem tudott földi magyarázatot adni, így csak UFO-ként hivatkozott rá, mivel alakja rendkívül hasonlított az elterjedt csészealj alakra.

Miért manőverezett alacsonyan Nyugat-Yorkshire felett, az rejtély.

- mondta Tunnah a Daily Mail-nek.

A fotót egy Pentax Optio SVi kamerával készítette egy szombat reggelen, és egészen eddig nem osztotta meg nyilvánosan a képeket.

Hazafelé tartottam a kamerával, amikor észrevettem a Silsdentől túl a dombok mögött egy tökéletesen formált felhőívet, mint egy felhő szivárvány. Megálltam, hogy fotózzak. Mire beállítottam a kamerát, az ív széttört, ahogy a fotón is látszik, de néhány képet azért készítettem. Aznap este a kamerával játszadoztam, és töröltem a képeket, amikor rábukkantam erre, amelyen a bal oldalon látszik valami. A többi képen nem jelent meg.

- mesélte a fotós.

Nem vagyok repülő csészealj vagy idegen látogatás rajongó, de bármi is volt ez, megérdemli az UFO jelzést.

Tunnah a zavarba ejtő képeket csak érdeklődésből megmutatta néhány barátjának.

Mindannyian hajlottak arra, hogy valódinak, szilárdnak tartsák, és úgy tűnt, nagy sebességgel halad a horizonton szétoszló ív felől. Különböző elméletek merültek fel, például repülő csészealj és nagyon rövid életű felhő.

A férfi azt is feltételezte, hogy lehet egy repülőgép, eddig ismeretlen kialakítással.

Nick Pope, a brit védelmi minisztériumban korábban dolgozó UFO-szakértő, saját magyarázatot adott Tunnah fotójára.

Amikor a képek egy anomáliát mutatnak, amit az adott időpontban nem láttunk, gyanítom, hogy vagy a kamera hibája, vagy egy gyorsan mozgó tárgy, például madár vagy rovar közel a lencséhez.

- mondta.