"Bármi is volt ez, megérdemli az UFO jelzést" - fényes nappal kapott lencsevégre egy UFO-t a fotós

Ha UFO-król vagy szokatlan repülő tárgyakról van szó, a legtöbb ember egyből az Egyesült Államokra gondol helyszínként, azonban egyre több furcsaság bukkan fel a Föld más részein is. Egy ehhez hasonló szokatlan észlelést kapott lencsevégre egy férfi Angliában, ami előtt mindenki tanácstalanul áll.
A titokzatos repülő objektumot John Tunnah, helyi fotós és lakos kapta lencsevégre a Yorkshire-i Shipton közelében. A férfi körülbelül 10-12 fotót készített ugyanarról a pontról, de szokatlan módon az objektum csak az egyik képen jelent meg.
Tunnah elmondta, hogy ezek voltak az első képei a kamerán, amit éppen csak megvásárolt. A tárgyra nem tudott földi magyarázatot adni, így csak UFO-ként hivatkozott rá, mivel alakja rendkívül hasonlított az elterjedt csészealj alakra.
Miért manőverezett alacsonyan Nyugat-Yorkshire felett, az rejtély.
- mondta Tunnah a Daily Mail-nek.
A fotót egy Pentax Optio SVi kamerával készítette egy szombat reggelen, és egészen eddig nem osztotta meg nyilvánosan a képeket.
Hazafelé tartottam a kamerával, amikor észrevettem a Silsdentől túl a dombok mögött egy tökéletesen formált felhőívet, mint egy felhő szivárvány. Megálltam, hogy fotózzak. Mire beállítottam a kamerát, az ív széttört, ahogy a fotón is látszik, de néhány képet azért készítettem. Aznap este a kamerával játszadoztam, és töröltem a képeket, amikor rábukkantam erre, amelyen a bal oldalon látszik valami. A többi képen nem jelent meg.
- mesélte a fotós.
Nem vagyok repülő csészealj vagy idegen látogatás rajongó, de bármi is volt ez, megérdemli az UFO jelzést.
Tunnah a zavarba ejtő képeket csak érdeklődésből megmutatta néhány barátjának.
Mindannyian hajlottak arra, hogy valódinak, szilárdnak tartsák, és úgy tűnt, nagy sebességgel halad a horizonton szétoszló ív felől. Különböző elméletek merültek fel, például repülő csészealj és nagyon rövid életű felhő.
A férfi azt is feltételezte, hogy lehet egy repülőgép, eddig ismeretlen kialakítással.
Nick Pope, a brit védelmi minisztériumban korábban dolgozó UFO-szakértő, saját magyarázatot adott Tunnah fotójára.
Amikor a képek egy anomáliát mutatnak, amit az adott időpontban nem láttunk, gyanítom, hogy vagy a kamera hibája, vagy egy gyorsan mozgó tárgy, például madár vagy rovar közel a lencséhez.
- mondta.
A képen látható tárgy alakja megfelel a gyakori UFO-leírásoknak. Egy 2023-ban közzétett Pentagon-dokumentum szerint a tipikus UFO kerek alakú, általában gömb vagy gömbszerű, és fehér vagy ezüst színű. Azonban az 1996 és 2023 közötti jelentett észlelések alapján az UFO-k lehetnek téglalap, ovális, háromszög, csészealj, henger, négyzet és akár sokszög alakúak is.
