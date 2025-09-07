Országos szenzáció: a mai napig nincs magyarázat a hátborzongató UFO-észlelésre

A világ talán legnagyobb rejtélyei közé tartoznak az UFO-k, avagy az ismeretlen eredetű repülő objektumok. Az évek, évtizedek során ugyanis nem egyszer érkezett már bejelentés feltételezett idegen űrhajókról, ahogy képek, videók is szép számmal készültek, mindent eldöntő bizonyítékot ellenben eddig nem sikerült még felmutatni: ezeknél az állítólagos észleléseknél ugyanis a legtöbbször sikerült hétköznapi magyarázattal előállni. Akadnak viszont olyan esetek is, amelyek már évek óta talányt képeznek, megmagyarázni pedig továbbra sem sikerült őket.

A mai napig nincs magyarázat erre a rejtéley UFO-észlelésre / Fotó: Marko Aliaksandr

Az Interesting Engineering oldalán gyűjtöttek össze néhányat a legrejtélyesebb UFO-észlelések közül, az alábbiakban pedig most ezekből fogunk egyet bemutatni.

Mai napig nincs magyarázat a rejtélyes UFO-észlelésre

Stefan Michalak, egy autószerelő és amatőr geológus, élete legkülönösebb eseményével találta szembe magát 1967-ben, amikor egy különös, korong alakú űrhajót pillantott meg a manitobai Falcon-tó közelében. Abban a pillanatban azonban, hogy közelebb ment hozzá, Michalakot égési sérülések érték, egy rácsszerű szellőzőnyíláson keresztül kiáramló forró gáz miatt. A robbanás rácsmintázatú égési sérüléseket okozott a férfi mellkasán és a hasán.

Habár az esetnek Michalak volt az egyetlen szemtanúja, sokan mások, köztük a Kanadai Királyi Haditengerészet tisztjei, orvosok, az amerikai légierő és a kanadai hatóságok is kivizsgálták az esetet. A helyszínen talált talaj-, ruházati és fémminták radioaktívnak bizonyultak. Michalak története országos szenzációvá vált, amelyet Kanada egyik leghíresebb, a mai napig megmagyarázatlan UFO-találkozásaként dokumentáltak.