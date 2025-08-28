Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
Különös felvétel látott napvilágot, UFO-k bukkantak fel a magyar település felett

Győrújbarát
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 28. 12:10
Közel az invázió?
Különös felvétel került fel egy TikTok-csatornára: ebben a feltöltő UFO-kat vélt felfedezni Győr-Moson-Sopron vármegyében, Győrújbaráton

UFO-k bukkantak fel Győrújbarát felett? / Fotó: Kisalföld / pluto_.official999 TikTok oldala

A Kisalföld, amely kiszúrta a videót, egyébként már tavaly repülő csészealjakról számolt be: akkor Győr felett bukkant fel az azonosítatlan, repülő objektum.

Mutatjuk ezt a mostani videót!

@pluto_.official999 #ufo #ufosighting #truestory #fyyyyyyy #nekedbelegyen❤️ ♬ eredeti hang - pluto_.official999

 

