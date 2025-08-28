Különös felvétel látott napvilágot, UFO-k bukkantak fel a magyar település felett

Különös felvétel került fel egy TikTok-csatornára: ebben a feltöltő UFO-kat vélt felfedezni Győr-Moson-Sopron vármegyében, Győrújbaráton.
A Kisalföld, amely kiszúrta a videót, egyébként már tavaly repülő csészealjakról számolt be: akkor Győr felett bukkant fel az azonosítatlan, repülő objektum.
Mutatjuk ezt a mostani videót!
