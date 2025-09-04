Sokk: rejtélyes, hatalmas tetem jelent meg a népszerű strandon

Hatalmas, rejtélyes állat teteme sodródott partra egy népszerű brit tengerparton. A sokkoló felfedezést járókelők tették egy walesi strandon. Habár a tetemről egyelőre nem tudni, pontosan mi lehet, többen úgy vélik, egy hatalmas tengeri állat volt, akár egy bálna. A maradványok részben csontokból és részben lebomlott szövetekből álltak.

Rejtélyes tetemet sodort partra a tenger Fotó: Pexels.com

A tetemet szerdán, szeptember 3-án sodorta partra a tenger a pembreyi Cefn Sidan strandon, amely Wales egyik leghosszabb és legnépszerűbb partszakasza. Az eset rövid idő alatt felkeltette a helyiek és a turisták figyelmét, amelyet már tengerbiológusok is vizsgálnak már csak azért is, hogy rájöjjenek, mi okozta a hatalmas állat pusztulását. Az elsődleges tippek az alultápláltság, vízszennyezés, műanyaghulladék.

A jelenlegi eset nem az első Skóciában. Az év elején ugyanis szintén egy rejtélyes tetemre leltek Ardeer partjánál. Akkor a kígyószerű állatra egy kutyasétáltató talált rá, aki arról számolt be, hogy az állat feje és gyomra is hiányzott. A szakértők kizárták, hogy tengeri fajról lenne szó, de túl nagynak találták ahhoz is, hogy őshonos kígyó legyen. Leginkább egy retikulált pitonnak vélték azt, amely a világ leghosszabb kígyófaja és ritkán ugyan, de képes embert is megtámadni.

És végül, de nem utolsó sorban találtak már „földönkívüli külsejű” lényt találtak a walesi Pensarn strandon is, miről később kiderült, egy tengeri egér, amely valójában egy tengeri féreg és képes háromszor akkora zsákmányt is elfogyasztani, mint a saját testmérete. Bár nem ritka faj, partra sodródva csak ritkán lehet látni. Jellemzően viharos időjárás vagy rendkívül alacsony dagály idején - írja a The Sun.