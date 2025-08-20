Két év után megismétlődhet a Titan tragédiája? Újabb milliárdos készül a Titanichoz

Bő két évvel ezelőtt felfoghatatlan tragédia rázta meg a világot. A Titan katasztrófáját sokan értelmetlennek találták, pláne, hogy azóta kiderült, a Titanic roncsához igyekvő milliárdos üzletemberek és kalandorok halála megelőzhető lett volna. Mint ismert, az Oceangate tengeralattjárója 2023 júniusában robbant darabokra az óceán mélyén, miután, mint kiderült, a cég vezérigazgatója teljesen figyelmen kívül hagyta az ellenőrzési és karbantartási protokollokat. Hiába azonban az öt ember életét követelő szerencsétlenség, most úgy tűnik, egy újabb tehetős üzletember igyekezne a Titanichoz.

2023. júniusában történt a Titan katasztrófája Fotó: ABACA

Megismétlődhet a Titan katasztrófája? Újabb expedíció vette célba a Titanicot

Patrick Lahey, a Triton Submarines vezérigazgatója nemrég ugyanis úgy nyilatkozott, milyen lenyűgöző lenne meglátogatni a Titanic roncsait:

Amellett, hogy történelmi jelentőségű roncsról van szó, az a tény, hogy ilyen nagy mélységben fekszik, különösen érdekessé teszi a látogatást

– nyilatkozta Lahey, akinek cége éppen egy új, kereskedelmi forgalomba hozható tengeralattjárót épít, amely képes lehet az útra. Épp ezért érdekes, hogy egy bennfentes informátor az alábbi hírt közölte:

Úgy hallottam, hogy valaki néhány hét múlva le fog merülni a Titanichoz. Annyit elárulhatok, hogy egy milliárdosról van szó. Az út 10 millió dollárba kerül. Ismert név, biztosan felismernétek.

A Titan tragédiájában elhunyt Stockton Rush, az OceanGate vezetője is, ő viselte a felelősséget a négy másik utas haláláért is. Az amerikai parti őrség kedden nyilvánosságra hozott, kétéves vizsgálaton alapuló részletes jelentése szerint a katasztrófa fő oka az volt, hogy nem tartották be a mérnöki biztonsági, tesztelési és karbantartási protokollokat. A jelentés szerint továbbá Rush a Titant elpusztíthatatlannak állította be, ami hamis biztonságérzetet keltett az utasokban. A cég vezetése olyan kultúrát alakított ki, ahol a pénzügyi szempontok és az ügyféligények előnyt élveztek a biztonsági kötelezettségekkel szemben – írja a DailyStar.