Két évvel az OceanGate tragédiája után ismét expedíció készül a Titanic roncsaihoz!

A legendás Titanic óceánjáró roncsaihoz újabb merülést terveznek, két évvel az OceanGate tragédiája után. A kezdeményezés mögött Patrick Lahey, a Triton Submarines vezetője áll, aki elhatározta, hogy saját fejlesztésű járművével ereszkedik le a tenger fenekére.

A Titanic roncsaihoz ismét merülést terveznek, két évvel az OceanGate végzetes balesete után / Fotó: ABACA

A Titanic roncsaihoz merülni ismét végzetes hiba lenne?

Laheyt láthatóan nem tartja vissza a korábbi tragédia, amelyben öt ember vesztette életét. Meggyőződése, hogy képes egy jóval biztonságosabb tengeralattjárót létrehozni, mint amellyel az OceanGate merült. A DailyStar beszámolója szerint az üzletembert régóta lenyűgözi a Titanic története, ezért is szeretné személyesen felkeresni a roncsokat. - írja life.hu.

A célom, hogy a cégemmel olyan kereskedelmi forgalomban is elérhető tengeralattjárót építsek, amely lehetővé teszi a Titanic meglátogatását

– nyilatkozta a szakember.

Arra azonban nem tért ki, ki állja a fejlesztés költségeit. Egy bennfentes informátor szerint már jelentkezett egy anonim milliárdos, aki elsőként szeretné átélni a merülést.

Néhány héten belül sor kerülhet az első utazásra. Az előkészületek körülbelül 10 millió dollárba kerültek, de azt egyelőre nem árulhatom el, ki lesz a fedélzeten. Annyit mondhatok, hogy egy ismert üzletemberről van szó

- idézte a forrás.