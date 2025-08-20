Két évvel az OceanGate tragédiája után ismét expedíció készül a Titanic roncsaihoz!

A legendás Titanic óceánjáró roncsaihoz újabb merülést terveznek, két évvel az OceanGate tragédiája után. A kezdeményezés mögött Patrick Lahey, a Triton Submarines vezetője áll, aki elhatározta, hogy saját fejlesztésű járművével ereszkedik le a tenger fenekére.
Laheyt láthatóan nem tartja vissza a korábbi tragédia, amelyben öt ember vesztette életét. Meggyőződése, hogy képes egy jóval biztonságosabb tengeralattjárót létrehozni, mint amellyel az OceanGate merült. A DailyStar beszámolója szerint az üzletembert régóta lenyűgözi a Titanic története, ezért is szeretné személyesen felkeresni a roncsokat. - írja life.hu.
A célom, hogy a cégemmel olyan kereskedelmi forgalomban is elérhető tengeralattjárót építsek, amely lehetővé teszi a Titanic meglátogatását
– nyilatkozta a szakember.
Arra azonban nem tért ki, ki állja a fejlesztés költségeit. Egy bennfentes informátor szerint már jelentkezett egy anonim milliárdos, aki elsőként szeretné átélni a merülést.
Néhány héten belül sor kerülhet az első utazásra. Az előkészületek körülbelül 10 millió dollárba kerültek, de azt egyelőre nem árulhatom el, ki lesz a fedélzeten. Annyit mondhatok, hogy egy ismert üzletemberről van szó
- idézte a forrás.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.