"A 7 éves fiam állítja, a szeptember 11-i támadásban halt meg, és emlékszik, hogy maguk alá temették a romok"

Cade-ben születése pillanatától kezdve mindig volt valami rendkívüli. Szüleinek, Mollynak és Ricknek azt mondták, hogy soha nem lehet gyermekük, és áldottnak érezték magukat, hogy csodafiuk születik. Két és fél hónapos korára megpróbált járni, és rendkívül korán elérte az összes csecsemőkori mérföldkövet.

Fotó: AFP

Még a nagymamája is elismerte, hogy ő más. "Olyan volt, mint egy öregember. Nem olyan volt, mint egy csecsemő. Csak úgy nézett rád, hogy "ki vagy? mi vagy?"" - mondta. Édesanyja szerint kétéves korában „nagyon bonyolult, intelligens szavakat” használt, és „felnőttekkel tudott beszélgetni”.

Mindössze három éves lehetett, amikor azzal sokkolta a családját, hogy azt mondta: emlékszik a halálára.

Molly 2011-ben a The Ghost Inside My Child című műsorban beszélt az LMN- nek: "Én az ágyban feküdtem, és Cade sírni kezdett az éjszaka közepén. Arra ébredt, hogy egy magas épületben dolgozik, és az irodájából láthatta a Szabadság-szobrot. Elmesélte, azt álmodta, hogy együtt zuhant az épülettel együtt és ebbe halt bele. Szürreális, hogy egy hároméves gyerek New Yorkról és a halálról beszél. Őszintén szólva, elkezdtem gondolkodni... lehet, hogy a World Trade Centerben volt? De volt egy hatalmas részem, amely azt mondta, hogy várj egy percet, ez nem lehet."

Cade apja, Rick hozzátette: "Nem mutattunk neki semmit, semmiféleképpen nem tudhatott róla. Még nem járt iskolába, de óvodába se."

A család nem ismert senkit, aki részt vett volna a World Trade Center 2001. szeptember 11-i terrortámadásában, és a 2004-ben született Cade soha nem járt New Yorkban.

"Furcsaságként megjegyeztem, de soha nem gondoltam rá. Csak azt hittem, élénk a fantáziája" - mondta Molly a műsorban.

De ahogy Cade idősebb lett, "megszállottja lett a repülőgépeknek" és a magas épületeknek.

A nagymamája, Fae azt mondta: "Cade teljesen megkövült a repülőgépektől, mintha szörnyetegek lennének. Nem félt attól, hogy a levegőben vannak. Inkább attól tartott, hogy hová mennek."

A videófelvételen a hétéves Cade látható az autóban, miközben egy magas épületekkel teli, nyüzsgő városban közlekedik. Azt mondja: „Ez hátborzongató érzés. Csak nem szeretek felnézni. Nem szeretnék bemenni abba a magas épületbe... az a nagy fényes pont úgy nézett ki, mint az ikertorony. Sok emléket idéz fel, de nem megyek be, rendben van?"