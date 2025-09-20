Rémület a tóparton: "Egy szellemkéz majdnem a vízbe rántott"

Egy Reddit-felhasználó hátborzongató szellemtörténetet osztott meg a világháló népével. A poszt amerikai írója fiatalon találkozott egy kísérteties lénnyel, a találkozás pedig majdnem az életébe került.
A posztoló beszámolt róla: amikor 15 éves volt, egy rokona tóparti nyaralójában töltötte az idejét. A nyaraló a kanadai határhoz közeli tavak partján feküdt. A fiatal akkoriban szenvedélyes csillagleső volt. Teleszkópján keresztül éjszaka megfigyelte a csillagokat és a Szaturnusz gyűrűit. Egy este a szokásához híven felébredt, de nem volt kedve a csillagnézéshez, és túl meleg volt ahhoz, hogy visszaaludjon. Ezért úgy döntött, hogy kicsit lemegy a tópartra nézelődni.
A tini egyedül ült a dokkon az éjszaka közepén. Elmondása szerint rendkívül sötét volt, a holdat sem lehetett látni az égen, ennek ellenére az éjszakai égboltot kémlelte, és közben a vízfelszínnel játszott.
Többször végighúzta az ujjait a tó felszínén, gondtalanul élvezte a békés éjszakát. Ekkor hirtelen egy rejtélyes kéz megragadta a vízhez közeli csuklóját. Elmondása szerint nem halak haraptak a kezébe, és nem is akadt bele semmibe, hanem egy igazi kéz kapta el a csuklóját.
A fiatal gyorsan elrántotta a kezét, és érezte, hogy az ujjak lecsúsznak a kézfején, vissza a vízbe. A gyerek egy ideig a rémülettől lefagyva ült a dokkon, a vízből pedig furcsa zajok hallatszottak. Remegett: a szellemkéz majdnem a vízbe rántotta, akár meg is fulladhatott volna. Egy idő után összeszedte magát és visszament a szárazföldre. A kísérteties eset előtt már rengetegszer úszott a tóban probléma nélkül, és tudomása szerint senkivel esem történt ehhez hasonló. A tó szelleme csak azon az egy éjszakán mutatta meg magát.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.