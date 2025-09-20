Rémület a tóparton: "Egy szellemkéz majdnem a vízbe rántott"

Egy Reddit-felhasználó hátborzongató szellemtörténetet osztott meg a világháló népével. A poszt amerikai írója fiatalon találkozott egy kísérteties lénnyel, a találkozás pedig majdnem az életébe került.

Egy kísérteties szellemkéz nyúlt ki a tó vizéből Fotó: Arterra / GettyImages

Szellem támadt a tinire?

A posztoló beszámolt róla: amikor 15 éves volt, egy rokona tóparti nyaralójában töltötte az idejét. A nyaraló a kanadai határhoz közeli tavak partján feküdt. A fiatal akkoriban szenvedélyes csillagleső volt. Teleszkópján keresztül éjszaka megfigyelte a csillagokat és a Szaturnusz gyűrűit. Egy este a szokásához híven felébredt, de nem volt kedve a csillagnézéshez, és túl meleg volt ahhoz, hogy visszaaludjon. Ezért úgy döntött, hogy kicsit lemegy a tópartra nézelődni.

A tini egyedül ült a dokkon az éjszaka közepén. Elmondása szerint rendkívül sötét volt, a holdat sem lehetett látni az égen, ennek ellenére az éjszakai égboltot kémlelte, és közben a vízfelszínnel játszott.

Többször végighúzta az ujjait a tó felszínén, gondtalanul élvezte a békés éjszakát. Ekkor hirtelen egy rejtélyes kéz megragadta a vízhez közeli csuklóját. Elmondása szerint nem halak haraptak a kezébe, és nem is akadt bele semmibe, hanem egy igazi kéz kapta el a csuklóját.

A fiatal gyorsan elrántotta a kezét, és érezte, hogy az ujjak lecsúsznak a kézfején, vissza a vízbe. A gyerek egy ideig a rémülettől lefagyva ült a dokkon, a vízből pedig furcsa zajok hallatszottak. Remegett: a szellemkéz majdnem a vízbe rántotta, akár meg is fulladhatott volna. Egy idő után összeszedte magát és visszament a szárazföldre. A kísérteties eset előtt már rengetegszer úszott a tóban probléma nélkül, és tudomása szerint senkivel esem történt ehhez hasonló. A tó szelleme csak azon az egy éjszakán mutatta meg magát.