Lelepleződött a Loch Ness-i szörny – Így néz ki valójában a tudósok szerint

A Loch Ness-i szörny legendája közel egy évszázada tartja lázban az emberek képzeletét. A sokszor csak Nessie-ként becézett vízi szörnyeteg a mendemondák szerint a skóciai Loch Ness-tóban él, és számtalan történet, fénykép, mi több, tudományos spekuláció övezi a létezését. Charles Paxton ökológus és Adrian Shine, a Loch Ness Centre kutatója azonban azt állítja, hogy Nessie létezése biológiailag lehetetlen.

A Loch Ness-i szörny legendája még mindig sokakat foglalkoztat.

Fotó: 13threephotography / Shutterstock

Ezért nem létezhet a Loch Ness-i szörny

Évszázadok óta a Loch Ness-i szörnyet vízből kilógó hosszú nyakkal ábrázolják, a kutatók szerint azonban ilyen testfelépítés kialakulása biológiailag lehetetlen, mivel akadályozná a mozgást a vízben – írja a popularmechanics.com.

A Loch Ness-i szörny legendája évtizedek óta érdekli az embereket

A Nessie-ről szóló legendák több évszázadra nyúlnak vissza az időben. Az első feljegyzett észlelés Kr. u. 565-ből származik, a legenda azonban akkor kapott igazán szárnyra, amikor 1934-ben Robert Kenneth Wilson ezredes fényképe napvilágra került, majd szerte földön elhíresült. A kép egy hosszú nyakú lényt ábrázolt, amely kiemelkedik a vízből. Ez a fénykép évtizedeken át táplálta a Nessie-legendát, de később kiderült, hogy csak egy játék-tengeralattjáróval elkövetett átverés volt. Az ezt követő homályos fényképek és szóbeli beszámolók sosem nyújtottak meggyőző bizonyítékot a Loch Ness-i szörny létezésére. Általában különböző vízimadarakat, vagy a víz tetején úszó törmeléket gondoltak tévesen szörnyetegnek. A feltételezett vízi rémről több tudományos elmélet is napvilágot látott: egyesek szerint Nessie egy plesioszaurusz lehetett. Ez az ősi tengeri hüllő körülbelül 66 millió évvel ezelőtt halt ki. A Loch Ness tavat többször is átkutatták azt vizsgálva, hogy találnak-e erre utaló maradványokat, jeleket, de mindeddig nem találtak semmit.

Charles Paxton ökológus és Adrian Shine, a Loch Ness Centre kutatója szerint amennyiben Nessie valóban létezik, sokkal inkább hasonlíthat egy bálnára vagy más ismert tengeri élőlényre, semmint a szuveníreken és plakátokon ábrázolt lényre. A Loch Ness-i szörny megtalálására irányuló keresések mindenesetre biztosan tovább folytatódnak.

Ez is érdekelhet: