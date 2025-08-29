Németh Kristófot a vízparton győzte le Anger Zsolt

Horgászatban mérte össze tudását a két színész, Németh Kristóf és Anger Zsolt. Ők ketten 30 éve ismerik egymás, ám ez volt az első alkalom, hogy a vízparton találkoztak.

Hétkilós volt a legnagyobb

Járt az ötös Anger Zsoltnak Fotó: Bors

– Együtt forgattunk, és ott esett szó a pecázásról. Akkor vetettem fel, hogy mi lenne, ha egy kétnapos baráti versenyen mérnénk össze a tudásunkat. A múlt hétvége mindkettőnknek alkalmas volt, így jutottunk el a tatai Derítő-tóhoz. Korábban forgattam ezen a helyszínen, így tudtam, horgászat szempontjából nehéz terep, hiszen tele van akadóval. Mi szerencsések voltunk, mert sikerült egy olyan faházat választanunk, ahol 50–100 méter között sima volt a mederfenék – árulta el lapunknak Németh Kristóf.

A víz ontotta magából a halakat, melyek elsősorban lebegő csalira jöttek. Két nap alatt 15-20 darab halat fogtunk, a legnagyobbak 6-7 kilósak voltak.

Bár haza tudtunk volna vinni belőlük, mi egytől egyig visszaengedtük mindet. Egyébként sem vagyok az a megtartós fajta, aminek a fő oka, hogy inkább tengeri halakat fogyasztok.

Működött a kémia

A Fórum Színház igazgatója azt is elárulta: bár szoros volt a „csata”, végül Anger Zsolt nyerte a horgászversenyt.

Első alkalommal horgászott együtt Németh Kristóf és Anger Zsolt Fotó: Bors

– Annyira jól éreztük magunkat, hogy már kitűztük a következő pecázás időpontját. Ha minden jól megy, akkor szeptemberben visszavághatok Zsoltnak! Mivel az első versenyt elvesztettem, ezért ott nekem kell majd főznöm. Ez szerencsére nem okoz gondot, hiszen otthonosan mozgok a konyhában – tette hozzá Németh Kristóf.

A horgászat nagyon népszerű a színészek körében, többek között Reviczky Gábor, Straub Dezső és Trokán Péter is szenvedélyes pecás. A szín­ház­­igazgató elárulta: évente egyszer összegyűlnek a színészek, hogy megmérkőzzenek egymással, de a felsorolt művészekkel privátban még nem volt horgászni.

Zsolt és köztem szerencsére nagyon működött a tóparti kémia. Tudtuk, mikor kell beszélni, és mikor csak hallgatni, élvezni a csendet. Nagyon jól éreztem magam

– fogalmazott Németh Kristóf.

A gyerekeit is megfertőzte

A háromgyermekes édesapa elárulta, hogy a fiai is szeretnek horgászni. A legidősebb, a 18 éves Lóci, korábban gyakran elkísérte őt pecázni, a 6 esztendős Levente pedig most ismerkedik ezzel a csodás hobbival. A 2 éves Olivér viszont még pici ahhoz, hogy megmutassa neki a hobbiját.