„Jártam a pokolban" - láncra vert lelkek és démoni zenék gyötörték a papot

A Michiganben szolgáló Gerald Johnson tiszteletes elmesélte, hogy 2016-ban szívrohamhoz hasonló rosszullétet kapott, ami olyan helyre sodorta, ahová senki nem gondolná, hogy egy pap valaha kerülhet: a pokolba.

Szívroham után került a pokolba egy pap Fotó: freepik - illusztráció

Egy démon láncra vert lelkeket sétáltatott a pokolban

Egy Tiktok videóban mesélte el élményit, hogy a lelke elhagyta a testét, és ahelyett, hogy felfelé indult volna, lefelé ment. Egészen a Föld középpontjáig, ahol a Biblia szerint a pokol található.

A dolgok, amiket láttam, leírhatatlanok, és minden alkalommal, amikor beszélek róluk, mélyen megérintenek. Az egyik legmegdöbbentőbb jelenet egy férfi volt, aki négykézláb mászott, mint egy kutya. A fejétől a talpáig össze volt égve, a szeme kidülledt, és lánc volt a nyakán, mint egy kutyának a pokolban. De ami ennél is rosszabb volt, az az, hogy ki tartotta a láncot: egy démon

- idézte fel a tiszteletes.

Johnson elmondása szerint telepatikus kommunikáció zajlott, és világosan érezte, hogy a démont azért küldték a férfi életébe, hogy eltérítse Isten útjától, és örökre rabszolgájává tegye a túlvilágon - írja a Metro.

Volt egy másik rész is, ami teljesen megdöbbentett, és mindmáig sem értem. A pokol egyik szekciójában zene szólt, ugyanaz a zene, amit a Földön hallunk. Csakhogy ott nem előadók énekelték, hanem démonok

- folytatta a tiszteletes.

Elmondása szerint olyan dalokat használtak kínzásra, mint Rihanna Umbrella című slágere vagy Bobby McFerrin Don’t Worry, Be Happy című dala, azok szenvedésére, akik földi életükben nem Isten zenéjét hallgatták.

Johnson haragudott Istenre, és megkérdezte, miért került a pokolba, amikor úgy érezte, rengeteg jót tett az életében. Ezután azonban kiemelték a pokolból, visszatették a Földre, és állítása szerint ekkor maga Isten szólt hozzá, valamint meglátta az Jézust. Jézustól megtudta, hogy még mindig haragot táplál azok iránt, akik megbántották.

A halálközeli élmény megerősítette a tiszteletes hitét, aki most már csak abban reménykedik, hogy soha többé nem kell a poklot látnia.