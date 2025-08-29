24 percre halott volt a nő, majd visszatért: ezt látta a túlvilágon

Egy nő, aki 24 percen keresztül halott volt, most megosztotta tapasztalatait arról, milyen érzés volt átélni a halált, majd visszatérni az életbe.

A halálközeli élménye békességgel töltötte el Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Sokan számoltak már be arról, hogy meghaltak, majd az orvosi technológia segítségével visszahozták őket. Száz évvel ezelőtt még sokkal gyakoribb volt, hogy az emberek olyan betegségekben haltak meg, mint az influenza, a tuberkulózis vagy a tüdőgyulladás. A világátlag várható élettartam ekkor mindössze a harmincas évek elejétől közepéig terjedt. Ma ez az átlag már 72 évre emelkedett. Egy nő azonban majdnem nem érte meg ezt a kort: 24 percre meghalt, mielőtt sikerült újraéleszteni - olvasható az Unilad cikkében.

A nő, Lauren Canaday, néhány évvel ezelőtt a Redditen osztotta meg halálközeli élményét, ahol kérdéseket is lehetett neki feltenni. „Otthon, februárban hirtelen szívleállásom volt” – írta Lauren. – „A férjem hívta a mentőket és megkezdte az újraélesztést. 24 percbe telt, mire a mentősök újra tudtak éleszteni. 9 napot töltöttem az intenzív osztályon, majd az orvosok ‘kognitívan épnek’ nyilvánítottak, és az MRI-vizsgálatokon nem mutatkozott agykárosodás.” Lauren hozzátette: „Normális EEG-m van, annak ellenére, hogy korábban epilepsziás rohamaim voltak, és az újraélesztés után több mint 30 percen át fennállt a status epilepticus állapot.”

Egy kíváncsi felhasználó megkérdezte Laurennél, hogy emlékszik-e valamire abból a 24 percből, amikor halott volt. Lauren így válaszolt: „Két napig kómában voltam, és amikor felébredtem, teljesen összezavarodtam, hogy intubáltak. Több napig nem volt rövid távú memóriám. Az előző hetet soha nem nyertem vissza emlékezetben, és az intenzíven töltött idő nagy részére sem emlékszem. Kábán vagyok még arról az egy hónapról is, ami előtte volt. Egyetlen dologra emlékszem: egy rendkívül békés érzésre, ami őszintén szólva nagyon hiányzik!” Elmondása szerint ez a békés érzés még hetekig megmaradt benne, miután magához tért.

Lauren azt is elárulta, hogy a kórházban gyakran elfelejtette, miért van ott. Amikor valaki megkérdezte tőle, hogy kellett-e bűntudattal vagy zavarral megküzdenie amiatt, hogy túlélte, azt felelte: „100%-ig igen. Teljes mértékben. Rengeteg bűntudat és zavar. És gyász is, a következmények miatt. Az érzelmi állapotom rendkívül rossz volt egy ideig. Nem éltem volna túl, ha a férjem nem támogat” – írta.