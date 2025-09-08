Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
"Meghaltam abban az autóbalesetben, amelyben családom fele odaveszett - aztán láttam valami lehetetlent"

túlvilág
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 08. 21:00
autóbalesetkórházhalálközeli élmény
Egy pillanatnyi bóbiskolás örökre megváltoztatta egy férfi életét, ugyanis az autóbalesetben elvesztette feleségét és 14 hónapos fiát. Ma már azonban halálközeli élményeiről úgy beszél, mintha maga a túlvilág segített volna neki túlélni a kimondhatatlan veszteséget.

Egy apa hazafelé utazott a feleségével és két fiával, amikor egy pillanatra elbóbiskolt a volánnál, aminek következtében a családja felét elveszítette.

A férfi szokatlan túlvilági élménye segített neki átvészelni a gyászt.
A férfi szokatlan túlvilági élménye segített neki átvészelni a gyászt. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Jeffrey Olsen felesége és 14 hónapos kisfiuk azonnal életét vesztette, amikor az autó hirtelen felborult. Hét éves fia túlélte, míg ő maga súlyos sérüléseket szenvedett, köztük egy gerinctörést és szilánkosra tört lábat, amelyet amputálni kellett.

A tragikus baleset 1997-ben történt, és Jeffrey-nek közel egy évtizedbe telt, mire nyilvánosan beszélni tudott a halálközeli élményéről.

Kezdtem elveszíteni az eszméletemet. Ott volt a hisztérikus, hét éves kisfiam, akihez nem tudtam odamenni. Nem tudtam, mennyire sérült meg, a sírása alapján úgy hittem, rendben lesz, sérült, de túl fogja élni. Azonban a feleségem és a legkisebb fiam nem voltak rendben, és én tisztában voltam ezzel. Tudtam a baleset helyszínén, hogy meghaltak...

- emlékezett vissza a férfi.

Jeffrey, aki akkoriban 33 éves volt, azt mondta, hogy ezután elvesztette az eszméletét, mielőtt érezte volna, hogy kézzel fogható fény veszi körül.

Megnyugtató érzés volt. Mintha megfogott volna ebben a borzalmas helyzetben, és úgy éreztem, mintha felemelkednék a baleset helyszíne fölé, és kissé össze voltam zavarodva... Már tudtam lélegezni, nem volt fájdalmam, nagyon is élőnek éreztem magam. Azt hiszem, a lelkem vagy szellemem elhagyta a testem, de mégis teljesen élő voltam. A fényben tartottak, és akkor a feleségem, akiről tudtam, hogy a helyszínen meghalt, hirtelen ott volt velem a fényben. Ott volt, és teljesen élő, gyönyörű, nem voltak rajta a halálát okozó sérülések

A férfi megnyugtató élménye ellenére tudta, hogy nem maradhat ott, és ezt felesége is közölte vele. Beszéltek a túlélő fiukról, Spencer-ről, aki árván maradt volna, így Jeffrey mély búcsút vett a feleségétől, mielőtt meghozta a döntést, hogy visszatér.

Következő emléke az volt, hogy egy sürgősségi osztályon van, majd meglátta szétzúzott testét a kórházi ágyon.

Ott volt előttem ez a csodálatos gépezet, a test, és tudtam, hogy beleegyeztem, hogy visszatérjek. Az enyém viszont annyira összetört, annyira szétroncsolódott. Azonban nem kellett kitalálnom, hogyan térjek vissza, elég volt a döntés, a szándék, és visszakerültem a testembe.

Lábai mozdíthatatlanok voltak, karja szinte teljesen leszakadt, bordái és tüdeje megsérült, a biztonsági öv pedig belső sérüléseket okozott.

Ott voltam, de közben ez a mély testen kívüli élmény is megvolt. Nagyon tudatos voltam. Nem az agyamban történt, hanem valami nagyobb, valami más helyen

Jeffrey hat hónapot töltött kórházban, 18 műtéten esett át, és a halálközeli élmény megnyugtató része után, amikor visszatért a testébe, a veszteség óriási súllyal zúdult rá, elképzelhetetlen gyászon ment keresztül. A kórházban amputálták a bal lábát, jobb karja sínben volt, és sztómazsákra szorult.

Egyik éjjel, amikor végre képes volt oldalra fordulva aludni újra meglátogatta a túlvilágot.

Megint fény vett körül, és úgy éreztem, mintha felemelkednék a kórházi ágy fölé. A legszebb, legcsodálatosabb helyen voltam

Elmondása szerint két lábon futott boldogan, majd hirtelen megjelent egy folyosó. Ahogy végigment rajta, meglátott egy bölcsőt, benne Griffin-nel, a 14 hónapos fiával, akit a balesetben elvesztett. Karjaiba vette, érezte a súlyát, melegét, amikor egy hatalmas jelenlét közeledett mögötte, majd ismét felerősödött benne a bűntudat.

Én vezettem, elaludtam vagy elszundítottam, vagy túlkormányoztam, és az ő élete emiatt ért véget. A bűntudat bugyogni kezdett bennem, miközben egyre közelebb éreztem ezt a jelenlétet. A fiamat tartottam, zokogtam, és volt egy gondolatom, talán megbocsátható, amit tettem

Jeffrey azt mondta, isteni karok ölelték át őket, majd azt mondta neki, hogy minden a rendjén történik.

Azt gondoltam: ez hogyan lehetséges? Elkezdtem látni az életem eseményeit, és miközben ennek a szeretetteljes lénynek a karjában voltam, ítélkeztem magam felett, hogy ez hiba volt, nem úgy akartam, de az ő karjaiban nem volt ítélkezés, csak tiszta, feltétel nélküli szeretet

A szokatlan élmény után ismét a kórházi ágyban találta magát testében. A baleset immár 28 éve történt, Spencer, a túlélő fiú ma már nős, gyermeke van, és apjával közösen írtak egy könyvet - írta a Mirror.

 

