Ezek az emberek tényleg szembenéztek a gonosszal – Ördögűző papok legfélelmetesebb igaz történetei

Számos horrorfilm épít démoni megszállottságot bemutató fiktív vagy feljegyzett esetekre, amelyekkel – azokat fantasztikus módon ábrázolva – riogatják a közönséget. A vásznon látott ördögűző rituálék habár sokszor túldramatizáltak, a valóságban is léteznek, és az azokon részt vevő személyek számára nem kevésbé rémesek. Cikkünkben olyan emberek személyes beszámolóit közöljük, akik maguk is szemtanúi voltak ördögűzésnek, akár az egyház, akár más oldalról.

Az ördögűző rituálék a valóságban is léteznek

Fotó: Nomad_Soul / Shutterstock

Ördögűző rituálék és a gonosz jelenléte: nemcsak hit kérdése?

A gonosz jelenléte nem feltétlenül nyilvánul meg úgy, ahogy azt a filmekből ismerjük – sikító hangok, forgó fejek és tárgyak repkedése nélkül is lehet démoni megszállottságról beszélni. A katolikus egyház szerint az ördögűzések célja nem a show, hanem a gyógyítás – lelki, pszichológiai és spirituális szinten. A hivatalos ördögűzők hosszú képzésen esnek át, és szigorú feltételek mellett végezhetik a rítusokat.

A megszállottság tünetei

Gabriele Amorth, a Vatikán leghíresebb ördögűzője – aki több tízezer ilyen esetet dokumentált – számos alkalommal beszélt arról, hogy a megszállottság tünetei között szerepelt emberfeletti erő, idegen nyelveken való beszéd, vagy a szent tárgyaktól való iszony. Egyik híres esetében egy fiatal olasz nő egy latin nyelvű ördögűzés során olyan igéket ordított vissza a papoknak, amelyeket életében nem tanulhatott meg.

Magyarországon is akadnak beszámolók. Egy névtelenséget kérő vidéki pap úgy nyilatkozott, hogy egy alkalommal a mise előtt egy férfi váratlanul összeesett, és olyan mély hangon kezdett beszélni, amely „nem az övé volt”. Az eset után egy rögtönzött ima és vízzel való áldás után visszatért az eszmélete, de az atyát azóta is kísérti az élmény.

Az ördögűzés, mint több évszázados egyházi gyakorlat

Az ördögűzések nem puszta múltidéző szertartások. A mai napig előfordulnak, és azok, akik találkoznak a gonosszal, egy életre megváltoznak. A hit, az ima és a bátorság mind szükséges ahhoz, hogy valaki szembenézzen ezzel a sötét valósággal.