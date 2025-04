Hátborzongató: rettegnek a lakók, ártó szellemek lepték el otthonukat

Egy felhasználó Redditen fedte fel félelmét azzal kapcsolatban, hogy hónapok óta észlelnek szobatársaival szellemjelenléteket a lakásukban. De nem ők az egyetlenek, akik észrevették a szellemeket...

Szellemek kísértik a szobatársakat, próbálnak megszabadulni tőlük / Fotó: Illusztráció - Pexels

A posztoló egyik szobatársa kezdte fedezte fel a szellem jelenlétét, mikor rejtélyes betegségeket kapott el, amikre még az orvosok sem tudtak magyarázatot adni. A helyzetet tovább súlyosbították a pánikrohamai és a kijelentése, miszerint egy nő figyeli őt.

Eleinte csak ő látta ezt a nőt

- írja bejegyzésében.

Egy nap viszont, amikor hazaért munkájából és benézett az ablakon, ő is észrevett egy nőt, aki csak állt mozdulatlanul és figyelte őt. Ezek után sokkal rosszabb dolog vette kezdetét, mikor elkezdte hallani a nevét, amint azt éjjel suttogják.

Tegnap este volt a legrosszabb, amikor a harmadik szobatársunk azt mondta, hogy valaki a macskánk nevét suttogta, majd amikor mindannyian beszélgettünk, egy kosár leesett a lépcsőn, és egy műanyag labdát dobtak a macskánk felé.

Felkeresték egyik szomszédjukat is, hogy elmeséljék, mi történik, illetve érdeklődjenek, tapasztal-e ő is hasonlót. A férfi megerősítette, hogy ő is hallotta a kísérteteket és már az ő lakásában is mozognak maguktól a dolgok.

A hozzászólók között volt olyan, aki magyarázatot adott a szobatárs betegségére, mivel szerinte a tárgyak mozgatásához a szellemnek energia kellett, amit a szobatárstól vett el. Más viszont ördögűzést javasolt. Olyan is akadt, aki azt tanácsolta, hogy ha a szellem ijesztgeti a lakókat, vágjanak vissza, hátha megijed és elmenekül. Olyan tanácsok is születtek, hogy hagyja az egészet és költözzön el, a szellem nem fogja követni.