Napvihar közelít a Földhöz: Mindent megbéníthat ez a kitörés

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 15. 20:05
napviharvilágűr
Óriási baj közelít a világűrből. A Napvihar súlyos károkat okozhat.

A Földet újabb napviharok érik el, amelyek súlyos fennakadásokat okozhatnak az Egyesült Államok legalább 11 államában. A szakértők szerint a vasárnap este tomboló G3-as geomágneses vihar után hétfőn este egy újabb, G2-es erősségű csapás pusztít.

Napvihar
Napvihar közelít a föld felé.
Fotó: abdurrohman dzar /  Shutterstock 

A geomágneses viharok a Napból kitörő hatalmas plazmafelhők következményei, amelyek megbontják a Föld mágneses mezejét. Ezeket a jelenségeket az időjáráshoz hasonlóan G1-től G5-ig terjedő skálán mérik – a kisebb zavaroktól egészen a szélsőséges, űrhurrikán erejű kitörésekig.

A hétvégi G3-as vihar már komoly fennakadásokat okozott: Elon Musk Starlink műholdas internetszolgáltatása vasárnap éjjel tízezrek számára vált elérhetetlenné. A Downdetector szerint több mint 50 ezer felhasználó jelentett problémát éjfél után, főként Missouri, Kalifornia, Washington, New York és Észak-Karolina területéről.

A Nemzeti Óceán- és Légkörkutató Hivatal (NOAA) előrejelzése szerint a hétfői aktivitás legalább 11 államot érinthet, köztük Alaszkát, Washingtont, Idahót, Montanát, Észak-Dakotát, Minnesotát, Michigant, Maine-t, Vermontot, New Hampshire-t és Wyomingot. Emellett fennáll az esély arra, hogy New York, Oregon, Dél-Dakota és Wisconsin is a vihar útjába kerül.

A szakértők figyelmeztetnek: bár a G2-es szint mérsékeltnek számít, így is zavarokat okozhat az elektromos hálózatban, hatással lehet a műholdakra, és akár rádióadásokat is megszakíthat. A NASA szerint a szeptember 11-én kitört koronakidobódás a felelős a mostani viharsorozatért.

A legsúlyosabb fennakadások vasárnap éjjel jelentkeztek: a felhasználók 40 százaléka teljesen elvesztette a kapcsolatot, míg 60 százalékuk csak szakadozottan tudott internetezni. A kiesések egészen Texasig terjedtek.

A Napvihar hozadéka

A jelenségnek azonban van lenyűgöző oldala is: a geomágneses viharok során a sarki fény az Egyesült Államok északi államaiból is láthatóvá válik. A szakértők szerint a legsötétebb, városi fényektől távoli helyeken van a legnagyobb esély a látványos égi jelenség megfigyelésére, írja a Daily Mail.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
